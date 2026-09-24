Typhon Dujuan : le bilan s’alourdit à 10 morts après des glissements de terrain à Chiba et Kanagawa

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Des logements endommagés à la suite de glissements de terrain dans la ville de Miura (préfecture de Kanagawa), le 23 septembre.

Trois nouveaux décès ont été confirmés mercredi après-midi dans les préfectures de Chiba et Kanagawa, dans l’est du Japon, après que les pluies torrentielles engendrées par Dujuan (le 25ᵉ typhon de l’année) ont provoqué d’importantes inondations et des glissements de terrain.

À 9 h 30 jeudi, le bilan tragique s’élevait ainsi à dix morts, tandis que quatre personnes demeuraient portées disparues. Sur le terrain, les forces d’autodéfense, la police préfectorale et les services d’incendie locaux poursuivent sans relâche leurs opérations de recherche.

À Inzai (préfecture de Chiba), le corps sans vie d’un habitant sexagénaire a été découvert près de son véhicule submergé sur une chaussée inondée, à la suite d’un appel d’urgence émis par un passant mardi vers 15 h 30.

Dans la ville de Kamogawa (préfecture de Chiba), un homme d’une soixantaine d’années pris dans un glissement de terrain a été retrouvé mort, alors qu’un autre disparu, également sexagénaire, reste introuvable. On a par ailleurs appris qu’un habitant de Nagara âgé d’une soixante-dizaine d’années manquait à l’appel, probablement emporté par un éboulement alors qu’il se trouvait au volant de sa voiture.

Des digues ont cédé en deux endroits autour du lac Inbanuma, une vaste étendue d’eau située dans le nord de Chiba, entraînant de dures inondations dans les communes de Narita et de Sakae.

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