Le typhon Dujuan provoque des inondations catastrophiques dans la préfecture de Chiba

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De violentes intempéries engendrées par le typhon Dujuan ont inondé au total 884 habitations (au-dessus ou en dessous du niveau du sol) dans la préfecture de Chiba, à l’est de Tokyo, ont annoncé les autorités locales ce jeudi.

Ce bilan intègre 56 nouveaux bâtiments recensés dans le bourg de Sakae, situé en bordure du lac Inba, vaste plan d’eau du nord de la région dont les digues ont cédé sous la pression des eaux. À Sakura, où la rivière Takasaki qui alimente ce lac a débordé, 300 maisons ont vu leur rez-de-chaussée entièrement submergé.

Le décompte global devrait encore s’alourdir, car la préfecture n’a pas encore comptabilisé les logements sinistrés à Narita, ville touchée sur une grande étendue. Aux abords du lac, l’eau stagne toujours par endroits, les opérations de pompage accumulant du retard.

Par le passé, les riverains du lac Inba ont souvent subi des crues majeures provoquées par le refoulement du fleuve Tone. Un projet d’assainissement a d’ailleurs divisé le plan d’eau en deux bassins, l’un au nord et l’autre à l’ouest.

Selon l’Agence japonaise des ressources en eau, chargée de sa gestion depuis 1968, la partie occidentale du lac a atteint un niveau record de 5,04 mètres tôt mardi dernier. Une digue longeant la section septentrionale s’est effondrée sur environ 100 mètres, tandis qu’une autre rupture a touché la rivière Nagato, qui relie cette zone nord au fleuve Tone.

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