L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako s’offrent une escapade féerique au parc Ghibli

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L’Agence de la maison impériale a rendu publiques des photographies de l’empereur Naruhito et de l’impératrice Masako, prises lors de leur visite au parc Ghibli à Nagakute, le 20 septembre dernier.

Ces clichés, diffusés ce lundi, ont été immortalisés par un chambellan à l’aide du smartphone du souverain. Le couple impérial y prend la pose aux côtés de personnages emblématiques nés des célèbres studios d’animation.

Sur l’une des images, les deux époux apparaissent assis aux côtés d’une statue du Sans-Visage, la figure énigmatique du film Le Voyage de Chihiro. Sur un autre cliché, ils saluent depuis les fenêtres d’une réplique grandeur nature du Chat-bus, le véhicule féerique issu de Mon voisin Totoro.

Lors de cette déambulation, Naruhito a lui-même sorti son téléphone portable pour le confier à un chambellan. En prenant place à côté de la statue du Sans-Visage, l’empereur s’est remémoré une scène familière de l'œuvre originale, rappelant que Chihiro, l’héroïne du long-métrage, s’installait précisément dans la même posture.

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