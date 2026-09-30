Un robot-valise doté d’IA testé à Tokyo pour guider les personnes malvoyantes

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Mori Building Co. et ses partenaires ont présenté lundi à Tokyo une démonstration d’un robot en forme de valise doté d’une intelligence artificielle, conçu pour guider les personnes malvoyantes.

L’expérimentation, organisée dans le complexe Toranomon Hills, se poursuivra tout au long du mois d’octobre. Elle comprend deux parcours : le premier permet de guider les personnes malvoyantes dans des espaces intérieurs et extérieurs, tandis que le second offre à tous les visiteurs la possibilité de tester le dispositif.

Le robot est principalement développé par le Musée national des sciences émergentes et de l’innovation, également connu sous le nom de Miraikan, avec pour objectif de proposer à terme un service de location.

« J’espère que ce projet nous rapprochera du rêve de pouvoir nous déplacer seuls en ville », a déclaré la directrice du musée, Asakawa Chieko, elle-même malvoyante.

Équipé de capteurs et de caméras, le robot est capable de détecter les murs et les obstacles afin d’aider ses utilisateurs à se déplacer en toute sécurité.

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