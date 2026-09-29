L’Université de Tokyo nomme pour la première fois une femme à sa tête

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L’Université de Tokyo a annoncé lundi l’élection de Fujigaki Yûko, professeure de 64 ans, au poste de présidente. Elle devient ainsi la toute première femme à diriger le prestigieux établissement.

Son mandat de six ans débutera le 1er avril prochain, succédant à celui de l’actuel président, Fujii Teruo.

Diplômée de la Faculté des arts et des sciences de l’université en 1985, Fujigaki Yûko y est devenue professeure au sein de l’École doctorale des arts et des sciences en 2010. Spécialiste de la scientométrie et des études sur les sciences et technologies, elle a notamment exercé les fonctions de conseillère auprès de la présidence et de vice-présidente exécutive.

Le comité de sélection et de surveillance de l’université a indiqué avoir arrêté son choix à l’issue d’une évaluation globale, appuyée sur des entretiens, la profession de foi des candidats et un vote. L’instance s’est fondée sur des critères préalablement annoncés, exigeant une haute intégrité, une éthique irréprochable, une expertise académique remarquable, une vision internationale ainsi qu’une solide capacité d’exécution.

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