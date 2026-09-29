Tokyo enregistre 34 jours de pluie consécutifs, un record depuis 1886

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Des précipitations ont été observées dans le centre de Tokyo pendant 34 jours consécutifs jusqu’à mardi, soit la plus longue période pluvieuse enregistrée depuis le début des relevés en 1886, selon l’Agence météorologique japonaise.

Le point d’observation de l’agence à Tokyo, situé dans le parc Kitanomaru a enregistré des précipitations chaque jour depuis le 27 août. Cette série dépasse le précédent record de 33 jours consécutifs, établi entre le 27 juin et le 29 juillet 2019.

Les journées où les précipitations sont inférieures à 0,5 millimètre sont également comptabilisées. Sur cette période de 34 jours, dix journées ont été dans ce cas.

Le plus important cumul quotidien a été relevé le 21 septembre, avec 156 millimètres de pluie, alors que le typhon Dujuan s’approchait du Japon.

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