Après sa démission pour cause de harcèlement, l’ancien maire de Yokohama tente de reconquérir son poste

Actualités

L’ancien maire de Yokohama, Yamanaka Takeharu, qui avait démissionné début septembre à la suite d’une affaire de harcèlement lié à un abus de pouvoir, a annoncé mardi qu’il se présenterait en tant qu’indépendant à l’élection municipale du 18 octobre.

Lors d’une conférence de presse, l’homme de 54 ans a présenté ses excuses pour le scandale et exprimé son souhait de « renouer sincèrement le dialogue avec les habitants de la ville ».

Lors de l’élection à la mairie de Yokohama, Yamanaka affrontera cinq nouveaux candidats. « J’ai la responsabilité de mettre en œuvre des politiques », a-t-il déclaré. Concernant le plan de complexe touristique intégré comprenant un casino, Yamanaka a déclaré : « Je constate que de nouvelles démarches sont engagées pour attirer ce projet. Nous devons nous y opposer. »

En janvier, un haut responsable de la municipalité avait accusé Yamanaka de harcèlement au travail. En juillet, un rapport d’enquête réalisé par une commission indépendante avait établi sept cas de comportement inapproprié de sa part. Il lui était notamment reproché d’avoir crié sur des subordonnés, interdit à certaines personnes l’accès au bureau du maire et qualifié des collaborateurs d’« inutiles » et de « déchets humains ».

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]