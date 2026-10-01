Au Japon, plus de 20 000 produits alimentaires touchés par des hausses de prix cette année

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Le nombre de produits alimentaires dont les prix ont augmenté ou doivent augmenter cette année au Japon s’élève à 20 187. Il dépasse ainsi la barre des 20 000 pour la deuxième année consécutive, selon une enquête publiée mercredi par l’institut de recherche Teikoku Databank.

Les fabricants de produits alimentaires japonais prévoient d’augmenter les prix de 3 153 produits durant octobre, un chiffre en légère baisse par rapport aux 3 161 produits recensés un an plus tôt, selon l’institut d’études japonais.

La flambée des cours du pétrole brut et du naphta provoquée par la guerre en Iran, ainsi que l’affaiblissement du yen, ont contribué à la hausse des prix alimentaires. Ceux-ci devraient rester élevés, car ils « demeurent sensibles à la situation au Moyen-Orient et aux fluctuations des taux de change », a indiqué Teikoku Databank.

Les prix de 1 399 boissons augmentent ce mois-ci, et sont également relevées les taxes sur les boissons alcoolisées frappant le happôshu, les bières dites de « troisième catégorie » et les boissons alcoolisées en canette de type chûhai.

Le prix de vente d’une canette de 350 millilitres de « Kinmugi », produite par Suntory Spirits et qui passera de la catégorie des bières de troisième catégorie à celle des bières classiques, devrait ainsi passer de 197 à 206 yens.

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