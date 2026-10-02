Toys “R” Us va quitter le Japon après plus de 30 ans, ses magasins pourraient être repris par la maison mère de Don Quijote

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Toys “R” Us prévoit de cesser l’exploitation de ses magasins au Japon, ont indiqué mercredi des sources proches du dossier.

Toys “R” Us-Japan, dont le siège se trouve à Kawasaki, près de Tokyo, exploite actuellement quelque 150 magasins dans le pays, sous les enseignes de jouets Toys “R” Us et de produits pour bébés Babies “R” Us.

Les activités japonaises du groupe, y compris ses magasins, devraient être rachetées par Pan Pacific International Holdings, maison mère de la chaîne de magasins discount Don Quijote. Pan Pacific s’est refusé à tout commentaire.

Le premier magasin Toys “R” Us au Japon a ouvert ses portes en 1991. Toys “R” Us-Japan a poursuivi ses activités dans l’Archipel même après que son ancienne maison mère américaine s’est placée en 2017 sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites.

La société japonaise accumule toutefois les pertes depuis plusieurs années, en raison notamment de la baisse de la natalité au Japon et de l’essor du commerce en ligne.

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