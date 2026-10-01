À Shibuya, le grand magasin Seibu ferme ses portes après 58 ans d’histoire

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Le grand magasin Seibu, situé dans l’arrondissement de Shibuya à Tokyo, a définitivement fermé ses portes mercredi, mettant fin à 58 ans d’histoire.

Malgré la pluie, de nombreux clients sont venus faire leurs adieux à cet établissement qui fut longtemps l’un des symboles du quartier commerçant et animé de Shibuya.

Le grand magasin a joué un rôle majeur dans la culture jeune au Japon, contribuant notamment à l’essor, dans les années 1980, du phénomène des « DC brands », ces marques de créateurs qui connaissaient alors un véritable engouement.

Ces dernières années, son chiffre d’affaires s’était toutefois dégradé, principalement sous l’effet de la concurrence de nouveaux complexes commerciaux dans le quartier et de l’essor des achats en ligne, sur fond d’évolution rapide des habitudes de consommation.

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