Kawata Shôko, première femme maire en exercice à prendre un congé maternité au Japon, distinguée par le « Time »

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Le Time a sélectionné Kawata Shôko, maire de Yawata, dans la préfecture de Kyoto, pour figurer dans son classement « Time100 Next 2026 », consacré aux personnalités émergentes appelées à jouer un rôle de premier plan à l’échelle mondiale. Elle serait la première femme à la tête d’une collectivité locale au Japon à avoir pris un congé maternité alors qu’elle était en fonction.

À propos de sa décision de prendre un congé maternité, le magazine américain a écrit mercredi : « Faute de précédent à suivre, elle en a créé un. »

En 2023, Kawata était devenue, à 33 ans, la plus jeune femme jamais élue maire d’une ville au Japon. Cette année, elle a pris un congé maternité à partir de juillet avant de donner naissance à son premier enfant en septembre.

Le Time a salué Kawata pour avoir montré, « par ses choix personnels et ses priorités politiques », comment le Japon pouvait devenir « un pays où il est plus facile de vivre en famille ». Le magazine cite notamment ses mesures visant à réduire le coût des repas scolaires et à développer les services d’accompagnement après l’accouchement.

Il est souligné toutefois que la décision de Kawata a suscité des réactions hostiles, les maires élus au Japon n’étant pas couverts par les dispositions du droit du travail relatives notamment au congé maternité. Selon le Time, cette controverse a mis en lumière « les pressions auxquelles les femmes qui travaillent au Japon continuent d’être confrontées ».

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