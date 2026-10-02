Kyoto va doubler le prix d’entrée de son château emblématique pour les visiteurs extérieurs à la ville

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Le maire de Kyoto, Matsui Kôji, a annoncé jeudi son intention d’instaurer une tarification différenciée pour les visiteurs du château de Nijô, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, en appliquant des tarifs différents aux habitants de la ville et aux visiteurs extérieurs.

Le prix d’entrée au château et au palais Ninomaru-goten sera ainsi ramené de 1 300 à 1 000 yens pour les Kyotoïtes, tandis qu’il sera porté à 2 000 yens pour les visiteurs ne résidant pas dans la ville.

Le maire a présenté cette révision tarifaire lors de la séance plénière de l’assemblée municipale de Kyoto qui s’est tenue jeudi.

La municipalité prévoit de soumettre en novembre à l’assemblée un projet de révision de l’ordonnance correspondante, avec pour objectif d’appliquer les nouveaux tarifs à partir de l’exercice 2027.

Les recettes supplémentaires générées par cette hausse pour les visiteurs extérieurs seront consacrées aux coûts de préservation et de rénovation des installations du château, dont la gestion relève de la municipalité.

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