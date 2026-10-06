Un Marine américain arrêté à Okinawa après la mort par strangulation d’une femme dans un hôtel

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Une femme de 39 ans retrouvée morte dans une chambre d’hôtel à Naha, dans la préfecture d’Okinawa, présentait au cou des marques laissant penser qu’elle avait été étranglée à l’aide d’un objet ressemblant à un cordon, ont indiqué lundi des sources proches de l’enquête.

Le caporal suppléant des Marines américains Devin Jacob Ballard, 20 ans, arrêté dimanche par la police, qui le soupçonne d’avoir tué la femme pour la voler, a été déféré lundi au parquet. Selon ces mêmes sources, il continue de nier les faits qui lui sont reprochés.

D’après la police, la femme est entrée dans l’hôtel en compagnie d’un homme vers 2 h 10 samedi matin. Comme ils n’avaient pas quitté les lieux à l’heure prévue pour libérer la chambre, un employé de l’établissement y est entré vers 16 h 15 et a découvert le corps de la victime. L’autopsie a établi qu’elle était morte asphyxiée par strangulation.

Le sac à dos de la victime et d’autres effets personnels ont été retrouvés à proximité de l’hôtel. Les images des caméras de surveillance du secteur montrent un homme quittant l’établissement avec le sac à dos de la victime.

Ballard a été retrouvé samedi soir alors qu’il marchait seul dans une rue de la ville d’Okinawa. Ses vêtements ne correspondaient pas à ceux de l’homme visible sur les images de vidéosurveillance. La police a toutefois indiqué l’avoir interpellé parce que ses tatouages sur les deux bras et d’autres caractéristiques correspondaient à ceux de l’homme filmé.

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