Bientôt la recharge sans fil en roulant ? Honda et Taisei vont révolutionner les routes japonaises

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Honda Motor a annoncé lundi avoir mis au point, en partenariat avec le groupe de BTP Taisei, un système de recharge sans fil directement intégré à la chaussée pour alimenter les véhicules électriques en cours de conduite.

Les essais de démonstration débuteront sur une autoroute de la préfecture de Chiba, à l’est de Tokyo, au cours de l’année fiscale 2027 ou ultérieurement. Ces tests permettront de vérifier l’efficacité de l’alimentation électrique ainsi que la résistance globale de la structure.

Honda R&D, filiale du constructeur automobile, s’est chargée d’élaborer le récepteur d’énergie embarqué et le dispositif de transmission destiné à la route. De son côté, la société Taisei a conçu la voirie et développé le système de distribution d’énergie.

Les deux partenaires ambitionnent de déployer commercialement cette technologie de charge sans fil dans les secteurs du transport et de la logistique.

« Nous espérons proposer cette nouvelle solution de recharge en circulation comme une technologie capable de démultiplier le potentiel des véhicules électriques », a déclaré Ueda Taku, ingénieur au sein de Honda R&D.

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