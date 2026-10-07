Nintendo lance au Japon une nouvelle offre Switch 2 avec un jeu au choix

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Nintendo lancera le 12 novembre une offre comprenant sa console de jeu Nintendo Switch 2 et un jeu au choix, à un prix inférieur à celui de ces produits achetés séparément.

Réservée au marché japonais, cette offre sera uniquement disponible avec la version japonaise de la console et sera proposée au prix conseillé de 63 980 yens (360 euros).

Les acheteurs pourront télécharger sans frais supplémentaires l’un des trois jeux proposés : « Mario Kart World », « Nintendo Switch Sports Resort » ou « Tomodachi Life: Living the Dream ». Cette offre de téléchargement restera valable jusqu’au 31 mars 2027.

Nintendo a expliqué avoir sélectionné ces trois titres dans l’espoir qu’ils « susciteront l’intérêt du public et lui donneront envie de se procurer une Switch 2 ».

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