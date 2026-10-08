Nobel de chimie 2026 : Soai Kensô et Henri Kagan récompensés pour leurs travaux

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L’Académie royale des sciences de Suède a annoncé mercredi que le prix Nobel de chimie 2026 serait décerné à Soai Kensô, professeur émérite à l’Université des sciences de Tokyo, et à Henri Kagan, rattaché à l’Université Paris-Sud.

Les deux scientifiques sont à l’origine d’avancées majeures qui devraient permettre de mieux comprendre l’origine des acides aminés et d’autres molécules constitutives du vivant, tout en ouvrant la voie à de nouvelles méthodes de fabrication de médicaments.

Âgé de 76 ans, Soai est le dixième Japonais à recevoir le prix Nobel de chimie, après Kitagawa Susumu, professeur de 75 ans à l’Université de Kyoto, récompensé l’an dernier. Il est également la 31e personne d’origine japonaise à obtenir un prix Nobel.

Lors d’un entretien téléphonique avec l’Académie après l’annonce, Soai s’est dit extrêmement heureux d’avoir été choisi pour recevoir cette distinction, ajoutant qu’il s’agissait du jour le plus exaltant de sa vie.

Soai et Kagan ont été récompensés pour « la découverte des effets non linéaires et de l’autocatalyse dans la synthèse organique asymétrique ».

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