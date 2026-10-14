Espionnage présumé en Russie : un journaliste japonais arrêté à Sakhaline et transféré à Moscou

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Les services de renseignements russes (FSB) ont annoncé mardi avoir arrêté un journaliste japonais du Hokkaidô Shimbun, un quotidien publié dans la préfecture de Hokkaidô, pour des soupçons d’espionnage.

L’information a été rapportée par l’agence de presse russe Tass.

Le journaliste travaille comme correspondant du Hokkaidô Shimbun à Ioujno-Sakhalinsk, capitale de la région de Sakhaline, dans l’Extrême-Orient russe.

Selon les informations disponibles, il aurait été transféré de Sakhaline à Moscou.

D’après le FSB, il est soupçonné d’avoir mené des activités d’espionnage pour le compte d’un service de renseignement japonais.

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