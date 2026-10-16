[Vidéo] Les feuillages rouges et or de Jôzankei, à Sapporo

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À Jôzankei, dans la ville de Sapporo, les couleurs automnales ont atteint leur apogée. Les érables, les sorbiers et d’autres arbres aux feuillages rouges et dorés parent les gorges de leurs plus belles teintes, pour le plus grand plaisir des visiteurs. Appareil photo à la main, de nombreux promeneurs parcourent les environs afin d’immortaliser ces paysages flamboyants.

Selon l’Association touristique de Jôzankei, les températures particulièrement basses de 2026 ont accéléré le changement de couleur des feuilles par rapport aux années précédentes. Le spectacle devrait toutefois se prolonger jusqu’à la fin de la semaine.

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