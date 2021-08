Les épreuves paralympiques en gros plan : le goalball

Actualités

Le goalball se joue sur un terrain de 18 m x 9 m, comme un terrain de volley-ball, où s’affrontent deux équipes de trois joueurs, chacun portant des lunettes opacifiées empêchant de voir (quelque soit son degré de déficience visuelle). À chaque extrémité du terrain, les buts font 9 m x 1,3 m. Le ballon de 24 cm de diamètre et de 1,25 kg contient une clochette. Les trois défenseurs se fient au son de la clochette pour protéger leurs buts et empêcher le ballon d’entrer. Chaque équipe joue à tour de rôle en attaque et en défense. Le match se compose de deux sessions de 12 minutes.

Les spectateurs se doivent de regarder silencieusement l’épreuve, afin de ne pas interférer avec le son de la clochette.

L’une des joueuses favorites de l’équipe japonaise de goalball est Urata Rie (voir notre interview : Urata Rie : le goalball m’a permis de voir à travers le noir)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]