Les épreuves paralympiques en gros plan : le tennis de table

Les règles sont identiques à celles du tennis de table classique olympique à l’exception d’une chose : il est interdit de servir la balle sur les petits côtés de la table ou d’effectuer la technique de la « balle rétro » (qui revient vers le filet de l’adversaire).

Les matchs sont divisés selon les types de handicaps physiques ou mentaux. L’infirmité physique est de classe 1 à 10. Entre 1 et 5 se trouvent les joueurs en fauteuil roulant, et entre 6 et 10 les para-athlètes pouvant se tenir debout. Le chiffre plus bas correspondant au handicap le plus lourd. La classe 11 se compose des joueurs souffrant de déficience intellectuelle.

Chaque para-athlète emploie diverses techniques en fonction de son handicap, comme par exemple utiliser une canne ou tenir la raquette avec sa bouche.

