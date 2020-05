À chacun de décider qui il est : Riad Sattouf et sa BD « L’Arabe du futur » en version japonaise

« Je crois que la chance que j’ai eue, c’est que j’ai tout de suite adoré faire des dessins et lire des livres, dès que j’ai commencé à prendre conscience des choses, et que je me suis choisi une identité personnelle au lieu de me demander si j’étais Français ou Syrien. Même pendant mon enfance je m’étais dit : “Tiens je vais faire des livres et ça va être mon peuple”. »

« Moi, je soutiens la démocratie, bien sûr, j’ai horreur du populisme, et je pense que c’est parce qu’on vit dans une époque où les gens sont attirés par tout ce qui est simpliste qu’il est important de décrire les gens comme mon père. Mon père ne parlait que de politique, toute la journée, des politiciens qu’il adorait. Et c’est comme ça que j’ai grandi en me familiarisant avec les questions politiques dans lesquelles baigne le monde arabe. Je me disais même que peut-être, un jour, mon père pourrait devenir président. »

Riad Sattouf a lu énormément de mangas depuis qu’il est tout petit, mais une fois devenu adulte, ses préférés sont les récits autobiographiques de Mizuki Shigeru sur son enfance et la guerre, et Journal d’une disparition de Azuma Hideo (2005). L’histoire de cette disparition que Azuma racontera deux fois, a été traduite et publiée en France en 2007. Elle fut une influence décisive pour Sattouf.

« En Libye et en Syrie, tous les enfants étaient fans de films tokusatsu (science-fiction à effets spéciaux analogiques) et de dessins animés japonais : Spectreman, ou Yamato, le cuirassé de l’espace, le dessin animé de Matsumoto Leiji qui ne passait pas en France. Ce n’est que peu après 10 ans, quand je suis rentré en France, que j’ai découvert la bande dessinée moderne et les mangas. J’ai appris à lire et à écrire en français avec Tintin. J’habitais à Rennes, mais je faisais spécialement le voyage à Paris pour aller dans une librairie de manga qui existait à l’époque, Tonkam. Uno Takanori, le traducteur de L’Arabe du futur en japonais, travaillait dans cette librairie. »

Riad Sattouf, né de père Syrien et de mère Française, a passé son enfance en Libye, en Syrie et en France. L’Arabe du futur est une autobiographie. Le tome 1 se déroule de sa naissance à ses 6 ans. Le tome 2 commence à son entrée à l’école primaire et couvre une période d’environ un an. Ses parents se sont connus à Paris où son père faisait ses études. Peu de temps après la naissance de Riad, toute la famille a déménagé en Libye, puis en Syrie. Riad ayant commencé l’école primaire en Syrie, il a d’abord appris à lire et écrire en arabe, ce n’est qu’à l’adolescence qu’il est revenu en France.

« Grâce au succès des Beaux gosses, j’ai pu faire un deuxième film, qui, lui, a été un échec terrible. Personne n’est allé le voir et tout d’un coup j’avais beaucoup moins d’amis (rires). En revanche, comme je suis resté longtemps sans aucune autre proposition, je me suis dit que puisque j’ai beaucoup de temps devant moi, autant me mettre à cette bande dessinée à laquelle je pense depuis si longtemps. Ça a donné L’Arabe du futur. À ce moment, un ami qui n’était pas encore dégoûté de moi a monté sa petite maison d’édition et l’album est sorti. Le succès a été immédiat. »

Né en 1978, Riad Sattouf a fait ses débuts de dessinateur en 2000. Au début, il travaillait avec un scénariste, puis, à partir de 2003, il signe à la fois les histoires et les dessins, confirmant régulièrement ses progrès dans la voie de jeune auteur de bande dessinée. Titulaire d’espaces réguliers dans des grands journaux ou magazines, et de nombreuses récompenses, il fait également preuve d’un énorme talent comme metteur en scène de cinéma avec Les beaux gosses en 2009. Le film est sélectionné à la Semaine des réalisateurs du Festival de Cannes, puis lui vaut un César du Meilleur premier film.

Le premier tome de L’Arabe du futur de Riad Sattouf est sorti en France en mai 2014 et a remporté le Fauve d’Or du Meilleur album au festival International de Bande Dessinée d’Angoulême 2015. Conçue pour se développer sur 6 tomes, la série compte 4 tomes sortis jusqu’à aujourd’hui, et le tome 5 doit sortir en octobre 2020. Traduite dans plus de 22 langues, c’est un best seller mondial avec plus de 2 millions d’exemplaires vendus. La version japonaise a été très bien accueillie, le tome 1 en juillet 2019, et le tome 2 le 20 avril 2020.

Une famille qui traverse les frontières

Le monde vu à hauteur d’enfant, dans une vision très décomplexée et sans pathos, tel est le style narratif de L’Arabe du futur. Les coutumes, les particularismes de chaque communauté, en Libye, en Syrie, en France, les cruautés enfantines, dans un trait simple, une tonalité vivante, une expression d’une grande fraîcheur.

« Vous pouvez dire énormément de choses à hauteur d’enfant, car les enfants disent tout ce qu’ils trouvent terrible. J’ai dessiné en creusant le plus loin possible mes souvenirs, et je me suis aperçu que la mémoire de la petite enfance était très animale. Elle est basée sur l’ouïe, la vue et l’odorat. Les odeurs des maisons et des rues. L’odeur des parents, des oncles et des tantes. Mes tantes syriennes avaient toutes une odeur de transpiration différentes, et moi, l’odeur que je préférais, c’était celle de la tante qui était la plus gentille. Avec les progrès, l’hygiène et les déodorants sont arrivés et petit à petit les odeurs ont disparu de la vie quotidienne. C’est pourquoi je voulais que les sensations animales soient présentes dans ma bande dessinée. »





Concernant les odeurs, nous avons parlé des différences dans les conceptions de l’hygiène entre le Japon et la France.

« Les Français font des blagues sur la propreté des toilettes japonaises. Les Français, quand ils inventent des toilettes, ils pensent à une cuvette avec un trou et ils s’arrêtent là, ils ne vont pas plus loin ! Les Japonais se demandent comment faire pour que ce soit encore mieux. Et c’est valable pour tout. Je crois qu’on devrait s’inspirer de cette façon de penser. Les Français sont insatisfaits et critiquent toujours tout (rires). En revanche, ils aiment lire plus que partout ailleurs. Ils s’intéressent au monde extérieur, ils accueillent facilement les gens de l’extérieur. Il y a beaucoup de mélange en France, c’est un pays très ouvert. Je n’aurais pas pu écrire cette bande dessinée dans un autre pays. La France, c’est le pays où je suis heureux. »





L’Arabe du futur est le plus gros succès de la carrière de Riad Sattouf, et il a été accueilli par des lecteurs qui n’étaient pas particulièrement portés vers la bande dessinée jusque-là. L’auteur lui-même ne s’explique pas vraiment ce qui a fait que ce livre a touché tant de gens. Peut-être parce qu’ils se sont intéressés et ont été émus à cette histoire de famille à cheval entre deux cultures. Le fait est que chaque fois qu’il a l’occasion de parler de ce livre, on lui pose des questions sur sa propre identité.

« L’écrivain Salman Rushdie a dit : "L’homme n’a pas de racines, il a des pieds". Moi, c’est pareil, avant d’être Français ou Syrien, je suis dessinateur de bandes dessinées. C’est ma première identité. Je me sens beaucoup plus proche d’un mangaka japonais que de ma boulangère française. Cette fois, au Japon, j’ai parlé à de nombreuses personnes qui font le même métier que moi, j’ai eu la confirmation que nous avons presque tous la même façon de vivre, nous pensons aux mêmes choses. Même si nos pays sont différents, nous sommes comme une même famille. J’aime beaucoup rencontrer des gens comme cela, cela me rend heureux. »

(Interview et texte de Matsumoto Takuya, de Nippon.com. Photo : Hanai Tomoko)