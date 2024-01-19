Nippon Communications Foundation成立10週年紀念活動：如何強化日本對外傳訊
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Nippon Communications Foundation於COVID-19疫情的2021年11月迎來了成立10週年。
本財團為了以促進世界各國和地區對日本的了解為宗旨，在東日本大地震發生後不久，開啟了多語種網站「nippon.com」，以非營利媒體的立場傳送許多報導內容。
10週年過了2年，能以面對面進行交流的今天，本財團全體職員制定了新的「財團使命（purpose）」，並達到「強化日本對外傳達」的目標。
以此為契機，本財團將在線上直播發表財團使命，並舉行有識之士間的座談會來進行對日本對外傳達的意見交流。
直播無限制，歡迎所有對日本有關心的讀者一起來思考日本資訊傳達應有的姿態。
【活動概要】
日期：2024年1月23日（星期二）日本時間15時-17時
語言：日文／英文（座談會有同聲翻譯）
15時開始【第1部】發表「財團使命」
「以7種語言向世界傳達日本 ＜傳達＞＜連結＞＜支持＞」
15時30分開時【第2部】座談會「如何強化日本對外傳訊」
參會者：
竹下隆一郎（PIVOT首席全球編輯）
Peter Landers（華爾街日報東京分局長）
大岩央（PHP總研 主任研究員）
Ananya Donapati（Woodstock.club市場領隊）
*當天情況也會在本財團官方網站公開。
【聯絡洽詢】
Nippon Communications Foundation公關部 press@nippon.com