挑戰無限創意！展現世界最濃郁抹茶魅力
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挑戰世界第一濃郁的極限
在日本著名茶葉產地靜岡縣藤枝市，有一家自稱「世界第一」的抹茶冰淇淋和抹茶巧克力的店鋪，這就是109年的茶葉批發老字號丸七製茶第8任社長鈴木成彥（54歲） ，在2010年開設的咖啡點心工坊「NANAYA（ななや）」。掀開染印著商號「七」字的門簾，茶香撲鼻而來。
鈴木很不甘心地回憶道，「一提到抹茶，大家就會聯想起京都的宇治茶。藤枝的抹茶雖然在品質和價格上足以與宇治茶一較高下，但卻因為沒有知名度而完敗，只能以『國產抹茶』之名供貨」。就連在本地，「靜岡抹茶」和「藤枝抹茶」也還沒形成知名度。首先要讓本地顧客知曉本地抹茶的美味，經過不斷試錯，最終找到的途徑是做成甜品。而與抹茶最相配的是意式霜淇淋和巧克力，市場規模和對抹茶的需求都剛剛好，於是就開始了新的嘗試。
「在網路社會，只有世界第一才會有人關注。」
於是，鈴木一心要挑戰前所未有的極限——「世界最濃郁又最好吃」。「不管是意式霜淇淋還是巧克力，如果做出了更濃郁的味道，就一定會受歡迎的。」他在學生時代曾加入廣告研究會活動，並且作為廣告代理店的實習生，有過參與企業廣告戰略的經驗。在思考如何打造有巨大影響力的品牌時，參考了以前的一些經驗。
幸運的7
為了讓人們更好地享受抹茶口味，NANAYA將抹茶霜淇淋從NO.1到NO.7分了七個等級。據他介紹，市面上的抹茶霜淇淋，抹茶濃度也就相當於他的NO.1-2的等級。在開發NO.5濃度的試製商品時，意式霜淇淋專家品嘗之後說，「這個濃度已經到頭了，更濃郁的話就超過機器的攪拌能力了」。但是，鈴木繼續開發出了NO.6，接著又下了一番功夫，終於又成功開發出了「藤枝抹茶意式霜淇淋Premium NO.7」。之所以執著於「7」，因為丸七制茶的商號為「七」，而從廣告心理學來說，「7」這個數字最能讓人感受到多樣性，最能讓人體會到選擇的樂趣。
意式霜淇淋的乳脂含量比普通霜淇淋少，因此抹茶品質的好壞會直接體現在口味上。用同等品質的抹茶做意式霜淇淋，抹茶越濃苦味就越明顯，乃至無法吃下去。而NO.7雖然是深綠色的，味道濃郁，但卻很軟滑，甚至有一絲淡淡的回甜味。現在已經成為NANAYA的代表性暢銷商品。
抹茶濃郁且美味有什麼秘訣？
藤枝作為高級茶葉「玉露」的產地曾盛極一時。但是，由於山區生產效率低下、消費者喜好發生變化以及不願從事農業的人增加等原因，茶葉產業逐漸衰退。30年前，鈴木的父親，也就是前任社長鈴木正已（89歲），接到玉露茶戶們的求助請求後，便推薦大家種與玉露茶栽培方法相似的抹茶原料茶「碾茶」。就這樣，丸七制茶最早推動在靜岡縣內種植碾茶。
對超過100家合作茶園組合的茶葉種植指導和運營，也是丸七制茶株式會社的責任之一。提高茶葉的品質需要花費很長時間，剛開始推廣碾茶時，丸七制茶背負了超出預想的債務，舉步維艱。
作為抹茶原料的碾茶和煎茶，雖然都出自茶樹，但種植栽培方法卻大不相同。碾茶要用棚架遮擋陽光20天以上。採摘之後，將經過蒸青抑制氧化的茶葉不經過揉搓，直接在烤房中烘烤，再用石磨碾成抹茶。通過遮蓋陽光增加葉綠素，造就了綠色更加濃郁、富含氨基酸的茶葉。
關鍵時刻喝口茶
據說織田信長和豐臣秀吉等戰國時代（1467-1568年）的武將們，上戰場之前都會先沖杯茶喝。「抹茶裡含有可提神的咖啡因和讓人放鬆的茶氨酸（氨基酸）這兩種功能相反的成分。可能喝完茶，才能讓自己敢於面對戰場可能被殺的恐懼，心情才能平靜下來吧」，鈴木說道。
對於在城市裡工作的公司員工來說，向客戶做商品展示就相當於是戰場。「我們希望將『做商品展示之前吃的口味濃郁的抹茶巧克力』開發成商品，就像武將喝過抹茶奔赴戰場一樣」，丸七如此這般的創意源源不斷。
目標是製造世界第一的茶類巧克力
眼下的目標是稱霸世界「高級茶類巧克力市場」。2018年10月，在國際巧克力大獎賽亞太賽區上，「烘焙茶」和「抹茶」口味的板狀巧克力分獲銀獎和銅獎。11月初，在巴黎舉辦的世界最大規模巧克力展會「巧克力沙龍」上，推出了不使用乳製品，僅使用可哥脂、抹茶和砂糖的新商品「NANAYA MATCHA 7」。內含16塊7個等級的抹茶口味和烘焙茶口味巧克力板（72克），售價20歐元（約1800日圓），雖然定價不菲，但還是吸引了很多關注。
老齡化和外國抹茶產品的倒逼之下
如今，國內外掀起空前的抹茶熱潮，不僅有「抹茶霜淇淋」，還有「抹茶拿鐵」「抹茶蛋糕」等等。正如鈴木預想的策略一樣，「世界第一濃郁」成為話題，電視和雜誌也時常介紹，不單藤枝總店，連東京和京都的分店門口也連日排起了長隊。
但是，鈴木並沒有滿足於NANAYA的成功。他的初衷是要重新振興日本國內的製茶產業。日本茶葉的生產量從1965年左右開始急劇成長，但1975年達到頂峰後一直緩慢下降。茶農的老齡化日趨嚴重，後繼無人成為重大難題。
有些國外的劣質抹茶趁機大行其道，甚至出現了將煎茶直接磨成粉末作為抹茶銷售的商家。鈴木先生認為這是一個重大課題，「日本擁有足以在世界上一爭高下的產品。但如果不打造出即使高價也銷得出去的魅力品牌產品，就無法推向世界。」
他還表示，今後的制茶行業，僅僅依靠「我們全力以赴」這種依賴於經驗的精神論調，是無法生存下去的。人們的生活方式和喜好都在發生改變。因此，必須利用有理論和研究基礎的技術，全力為消費者提供可選擇的味道和品質，否則難以生存下去。為此，丸七還舉辦學習會，以鼓勵茶農。
「來到日本的世界各地遊客都稱讚日本的食物既便宜又好吃。之所以便宜，是因為農民被捲入了毫無意義的價格競爭中，被狠狠地壓價了。其結果導致誰都不願意繼承家業做農民。」他也在思考整個制茶行業的戰略，不僅只是把茶賣給消費者，還要考慮如何提升產品加工需求，打造高附加值商品的辦法等等。
奇跡飲料——綠茶的未來
鈴木笑著說，「現如今，開會時讓人用茶壺泡茶喝已經不太可能了」。但他也在設想舉辦賽事，決出能用茶壺泡出好茶的泡茶冠軍，類似於咖啡調配師一樣。另外，在需求有可能成長的瓶裝茶飲料方面，將重點放在用優質茶葉製造綠茶上。
鈴木先生感慨地說，「現在是網路社會，在這個時代，即便是偏僻農村的中小企業也能向世界發佈資訊」，「作為在這片土地上出生長大的人，我一直在思考我們這個地方能夠向世界傳遞的魅力究竟是什麼」。
茶葉收穫季節，鈴木每天早上都會到公司總部工廠，親手拿起各加工廠製作的100多種茶葉樣品，拈拈重量來檢查茶葉中的水分含量，連1%的差別也不放過。他在調配茶產品時，總是一邊回憶過去各種素材的歷史一邊設計。藤枝抹茶霜淇淋和抹茶巧克力，是在融合了優質茶葉、有理論支撐的技術、基於經驗的宣傳技巧，以及丸七制茶希望當地人民生活更加美好的願望的基礎上開發出來的。
丸七制茶株式會社
NANAYA藤枝店 制點心工坊
- 地址：〒426-0076 靜岡縣藤枝市內瀨戶141-1
- 電話：054-646-7783
- 營業時間：10:00-18:00
- 休息日：星期三（逢公休日則正常營業）
- 網站：http://nanaya-matcha.com/
攝影：川本聖哉
採訪/撰文：土井惠美子（nippon.com編輯部）
標題圖片：NANAYA的7個等級藤枝抹茶意式霜淇淋