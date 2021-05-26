挑戰無限創意！展現世界最濃郁抹茶魅力

享受美味

Guideto Japan

在靜岡縣藤枝市，有一家以「世界第一濃郁口味」為賣點的抹茶意式霜淇淋店。近年來，由於人們的喜好和生活方式日益多樣化，以及茶農老齡化等原因，日本制茶產業呈現日漸萎縮趨勢。針對這種情況，丸七制茶公司第8任社長鈴木成彥推出了該店，憑著獨特創意在制茶產業掀起了一股新風潮。我們就此採訪了他。

挑戰世界第一濃郁的極限 在日本著名茶葉產地靜岡縣藤枝市，有一家自稱「世界第一」的抹茶冰淇淋和抹茶巧克力的店鋪，這就是109年的茶葉批發老字號丸七製茶第8任社長鈴木成彥（54歲） ，在2010年開設的咖啡點心工坊「NANAYA（ななや）」。掀開染印著商號「七」字的門簾，茶香撲鼻而來。 鈴木很不甘心地回憶道，「一提到抹茶，大家就會聯想起京都的宇治茶。藤枝的抹茶雖然在品質和價格上足以與宇治茶一較高下，但卻因為沒有知名度而完敗，只能以『國產抹茶』之名供貨」。就連在本地，「靜岡抹茶」和「藤枝抹茶」也還沒形成知名度。首先要讓本地顧客知曉本地抹茶的美味，經過不斷試錯，最終找到的途徑是做成甜品。而與抹茶最相配的是意式霜淇淋和巧克力，市場規模和對抹茶的需求都剛剛好，於是就開始了新的嘗試。 「在網路社會，只有世界第一才會有人關注。」 於是，鈴木一心要挑戰前所未有的極限——「世界最濃郁又最好吃」。「不管是意式霜淇淋還是巧克力，如果做出了更濃郁的味道，就一定會受歡迎的。」他在學生時代曾加入廣告研究會活動，並且作為廣告代理店的實習生，有過參與企業廣告戰略的經驗。在思考如何打造有巨大影響力的品牌時，參考了以前的一些經驗。



幸運的7 為了讓人們更好地享受抹茶口味，NANAYA將抹茶霜淇淋從NO.1到NO.7分了七個等級。據他介紹，市面上的抹茶霜淇淋，抹茶濃度也就相當於他的NO.1-2的等級。在開發NO.5濃度的試製商品時，意式霜淇淋專家品嘗之後說，「這個濃度已經到頭了，更濃郁的話就超過機器的攪拌能力了」。但是，鈴木繼續開發出了NO.6，接著又下了一番功夫，終於又成功開發出了「藤枝抹茶意式霜淇淋Premium NO.7」。之所以執著於「7」，因為丸七制茶的商號為「七」，而從廣告心理學來說，「7」這個數字最能讓人感受到多樣性，最能讓人體會到選擇的樂趣。 意式霜淇淋的乳脂含量比普通霜淇淋少，因此抹茶品質的好壞會直接體現在口味上。用同等品質的抹茶做意式霜淇淋，抹茶越濃苦味就越明顯，乃至無法吃下去。而NO.7雖然是深綠色的，味道濃郁，但卻很軟滑，甚至有一絲淡淡的回甜味。現在已經成為NANAYA的代表性暢銷商品。

