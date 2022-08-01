京都祇園祭的堅強後盾：工商業者們的「待客之道」

臨近黃昏，裝飾在山鉾上的駒形燈籠亮起。四條通和烏丸通這兩條街道成為行人徒步區，身穿「浴衣」的人群摩肩接踵。晚上10點，為了祈求第2天舉辦正式祭典活動時晴空萬里，各町的伴奏隊伍緩步前行，開始一場名為「日和神樂」的表演活動。觀眾們一邊聆聽合奏的樂曲聲，一邊享受漫步的樂趣。

這期間，就連百貨商店林立的京都主幹道「四條通」都會大變模樣。除了高達25公尺的「長刀鉾」彩車之外，還會展出其他幾輛裝飾得富麗堂皇的彩車。名為「山鉾」的彩車還會被安置在「室町通」、「新町通」這兩條南北走向的道路上，附近出售各町精心製作的小商品。

京都祇園正在舉辦宵山活動，城市上空迴響著樂曲伴奏聲，其中夾雜著叫賣「除厄粽」的孩子們的兒歌聲。在祇園祭中，舉辦祭典活動的前夜被稱為「宵山」，由宵宵宵山（14日）、宵宵山（15日）和宵山（16日）共同組成為期3天的「前夜祭」。

伴隨著祇園祭的樂曲聲，33輛山鉾排成一列緩緩前行。這場巡遊的看點是巨型的「鉾」在路口旋轉車身的那一瞬間。「鉾」上沒有安裝舵，因此要依靠在車輪下放置的一排竹片來實現90度滑行轉向。在掌舵者的嘿呦聲中，「曳方」和「車方」齊心協力轉動整輛「鉾」。場面驚險刺激，令圍觀群眾緊張得屏住呼吸。這種名為「辻廻」的轉車技法將祇園祭推向高潮。

祇園祭的彩車大致可分為「山」和「鉾」兩類。前者沒有車頂，車體上裝飾著精心製作的人偶；後者是帶有車輪和車頂的大型彩車。車頂下方是伴奏人員的演奏臺，可以在行進中演奏祇園祭的樂曲。此外，還有像北觀音山這種像「鉾」一樣帶車輪和車頂的「山」。

第2天，17日的早晨，前一晚眾多的夜市攤點悉數銷聲匿跡，整個城市籠罩在靜穆的氛圍之中。山鉾巡遊終於要開始了。

起源於為意外死亡者安魂

祇園祭可謂日本最具代表性的夏季祭典活動，其起源可追溯至約1100年前。

京都歷史上曾是日本的首都，每逢夏季，瘟疫蔓延，許多人因此殞命。當時的鴨川是一條有名的「危河」，每年梅雨季節都會氾濫成災。河水湧入平安京，汙濁的死水引發疫情。

因自然災害造成的災情並不只發生在京都。869年，東北三陸海域發生了貞觀地震。這場8.4級以上的超強地震引發了海嘯，浸水面積估計與東日本大地震時的情況相近。此外，富士山和阿蘇山也曾經發生過激烈的火山噴發。當時的人們認為，這些接連發生的自然災害是死於非命的冤魂在作祟。

因此，必須為日本全國範圍內的怨靈安魂。作為安魂祭典，祇園社（今八阪神社）發起御靈會，這便是祇園祭的起源。

祇園祭山鉾聯合會理事長吉田孝次郎介紹說：「祇園祭真正的主角是八阪神社的三臺神轎。在7月17日舉行的『神幸祭』中，須佐之男命等3位神明將搭乘神轎前往旅所。在24日的『還幸祭』中，神轎從旅所返回八阪神社。人們祈禱通過這兩個祭典活動祛病除穢。」

以前的山鉾巡遊在神幸祭之前舉辦「前祭」來迎神，在還幸祭之後舉行「後祭」以向神明表達謝意，如今只舉辦前祭活動。



須佐之男命搭乘的神轎從八阪神社的舞殿出發（左圖）。京都市市長在3臺神轎前發表演說（右圖）

山鉾才是京都工商業者的驕傲

山鉾本是祇園祭的「配角」，京都的工商業者使其成為這場祭典活動的重頭戲。到了室町時代（1336-1573年），京都重新成為日本的首都，從事酒業、土倉（今金融業）的工商業者幹勁大增。在祇園祭中，不同的氏子所在的區域分別推出自己的山或鉾。足利將軍家繼承權問題引發了應仁之亂（1467-1477年），京都在戰亂中化為廢墟，祇園祭被迫暫停舉辦，後來，在工商業者的努力下才得以恢復。此後，祇園祭成為名副其實的工商業者的祭典活動。

從安土桃山時代（1573-1603年）到江戶時代（1603-1868年），海外貿易興盛，山鉾的外觀也隨之變得更加奢華。

傳承北觀音山的財團法人北觀音山保存會理事長石川卓也表示：「從那時開始，大家就在山鉾的奢華程度上相互競爭，想要展現出『我們的山鉾才是最棒的』。」

「京都的商人大多勤儉持家，生活儉樸。但是，他們在祭典活動中卻一擲千金。這個六角町曾有三井、松阪屋這樣的富豪，他們也在山鉾的裝飾上投入了大量財力，千里迢迢從西藏和波斯訂購紡織品。工藝品裝飾也是極盡奢華。對當時的人來說，這些都是難得一見的珍品。在舉辦祇園祭時，邀請親朋客戶前來觀賞這些珍品，這就是工商業者的待客之道。」



在山鉾上裝飾貴重的日用品

實力雄厚的工商業者們如財力競賽一般裝飾山鉾，因此，珍貴的日用品從全世界匯聚於此。這也是山鉾被稱為「移動美術館」的原因。這些裝飾華美的山鉾同時也是京都人的驕傲。許多觀眾聚集此地，就是為了一睹精美絕倫的山鉾。

作為祈禱消除疫病的城市夏季祭典活動的原型，祇園祭不斷推廣至全國各地。日本有許多可以欣賞特色彩車的祭典活動，如福岡縣的博多祇園山笠，岐阜縣高山的高山祭、富山縣高岡的御車山祭，等等。