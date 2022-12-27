汪洋上的阿爾卑斯──驅車屋久島
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騎著機車在煙雨濛濛的屋久島狂奔
屋久島多陰雨，林芙美子在小說《浮雲》裡寫過的：「屋久島一個月，大概得下三十五天的雨。」
我造訪屋久島那天，果然也是個雨天。從鹿兒島港搭高速船約2小時便抵達島上的宮之浦港，港邊天空為厚重的烏雲籠罩，細雨如輕霧飄搖，使得空氣微冷。在港口邊照了幾張相，回頭才發現那些在港口待機的計程車，轉眼之間竟都走光了。沒車可搭，打電話給計程車公司又說派車要5000日幣，只好放棄搭車。從港邊走路約20分鐘處，有一間租車行，我便在那裡租了輛輕型機車。
屋久島幾乎整座島都是山，道路沿著山地環島一周，以九州最高峰宮之浦岳（1936m）為中心，群山連綿，壯闊景色贏得「汪洋上的阿爾卑斯」之異稱，也入選世界自然遺產。此外，據說這裡更是吉卜力電影《魔法公主》舞台的原型。
在宮之浦港附近的「屋久島環境文化村中心」收集資訊時，一位工作人員向我搭話：「妳要去哪裡？」
「我是第一次來到屋久島，有沒有什麼地方是推薦一定要去的？」我問，並補充道：「我沒開車，希望是機車能到的地方。」
「機車啊……」工作人員略想了想：「白谷雲水峽是滿建議的。」
「那裡有什麼？」
「有很～漂亮的大自然啊，繩文杉、太鼓岩什麼的。當地有幾條路徑可以選，就選一條體力可以負荷的。」
我用Google地圖一查，發現白谷雲水峽距離並不遠，且路只有一條，沒有岔路，似乎頗容易抵達。這景點名字也頗美，我便決定前往一遊。
然而真騎著機車走上那條通往白谷雲水峽的道路時，我才漸漸發現事情有些不對勁：地勢逐漸升高，不知不覺我已宛如置身深山之中，四面都被碧綠山巒所包圍，港口邊的濛濛煙雨，進入山地後也變得雨點水點滴滴分明。山路上沒有可以避雨的地方，只好咬牙不斷向前奔馳，但道路許多地方都在施工，坑坑洞洞，機車頗難行駛。
放棄「散步」的孱弱書生
騎了40多分鐘，才終於抵達目的地白谷雲水峽。那峽谷的確美麗，澎湃河川為鮮豔綠意包圍，擊打在亂石巨岩上，激起陣陣亮白水花。此地標高為650公尺，也就是說我騎著一輛50cc小機車爬上了650公尺的小山，怪不得這麼累。
將機車停在停車場後，我欲前往白谷雲水峽的散步小徑，卻在入口處被工作人員叫住了。
「妳是要爬山嗎？」
工作人員是位中年男性，坐在入口處管理棟裡，如此問道。
「咦？爬山？」
「我只是想散個步啊。」
正當我有些困惑，不知如何回應時，工作人員又說：「這前面就是登山路線啦。」邊說邊上下打量著我：「我看妳的服裝，不像是要爬山的。」
的確我一身輕裝，也沒背背包，只有一個手提包，穿的也不是登山鞋而是帆布鞋。
「這前面就是登山路線？是很累人的路線嗎？」我問道。
「頗累的喔。」
工作人員取出這一帶的地圖，邊用手指邊說明給我聽：入口處標高是650公尺，通過入口後不久便要開始爬坡，《魔法公主》舞台原型「綠苔之森」標高為860公尺，太鼓岩標高為1070公尺，繩文杉則位於標高1300公尺處。
看來根本是我搞錯了，我誤以為這裡是可以悠閒散步、觀賞風景的「散步小徑」，其實卻是道道地地的登山路，壓根不是我這種住在都會的孱弱書生該來的地方。沒辦法，我只得放棄進入，騎上機車原路折返。騎了40幾分鐘的山路好不容易才抵達的白谷雲水峽，卻只待了10分鐘，想起來便覺得空虛得不得了。
緊湊的屋久島之旅
沿著陡峭山路下山，只花了上山時的一半時間便回到了平地。我沿岸邊道路逆時針行駛，前往下一個景點。來回白谷雲水峽一趟吃掉了我不少時間，抵達屋久島時是上午10點左右，而最後一班回鹿兒島的船則在下午4點左右出發，從白谷雲水峽回到平地時，時間已過下午1點，考慮到回程與還車手續，我得在3點前便折返，換句話說，剩餘的觀光時間只有不到2小時，實在意外地趕。
騎著機車，不知不覺間雨就停了。騎了20分鐘，便抵達了矢筈岬，這是屋久島最北邊的岬角，岬角上有一座「一湊燈塔」，我想從燈塔眺望海景，便騎上了通往燈塔的路，卻沒想到實際距離比地圖上看起來的還要遙遠，且道路也坑坑洞洞，崎嶇難行。道路盡頭有座停車場，但我卻發現從停車場要到燈塔，還得走上10幾分鐘的山路，若真的走過去再走回來，就沒時間前往下一個點了。沒辦法，我只好放棄燈塔，空虛地原路折返，回到岸邊道路。
又騎了20多分鐘，抵達「永田海灘（永田いなか浜）」，這是屋久島為數不多的沙灘中的一座，與島上其它沙灘一同獲選為《拉姆薩國際濕地公約》註冊濕地，風化花崗岩的潔白沙灘持續約一公里之長，且是海龜產卵地。雖然雨已停了，島的上空仍是烏雲密布，使得海水顏色也是一片暗沉。岸邊杳無人煙，像是獨自走在一座無人島上。
下回還是住宿吧！
在沙灘邊散了一會兒步，看了看景色後，就差不多得回頭了。我循原路回返，騎了約40分鐘後平安回到宮之浦市區。來到租車行附近的路口，一邊等紅燈，一邊想著：這樣就趕得上回鹿兒島的船隻了。正當我感到放心時，突然一輛車子從後面撞了上來。
有那一瞬間，我還不明白發生了什麼事，回頭才看到車子的司機在擋風玻璃後，滿臉歉意地低頭向我賠不是，這才領悟到自己被追撞了。那時我正在等紅燈，機車完全是停車狀態，是對方開車從後面撞了上來，也就是說，責任100%在對方。
幸虧追撞的力度不強，只是機車有些微刮傷，我人倒是沒事。司機是位中年男子，下了車便急忙向我道歉。
「妳還好嗎？有沒有哪裡受傷？」司機滿臉擔心地問。
「我沒受傷，不過這機車是借來的，我現在剛好要去還車，能請你跟我一起來嗎？」
我如此提議，司機也老實地答應了，幸好看起來人還滿好。不過為保險起見，我還是把對方車牌號碼給照了下來。
到了租車行後，司機便立刻向店主說明情況，碰巧那司機和店主竟然互相認識，事情也就圓滿解決。明白責任不在我後，店員便開車將我送回港口，順利趕上搭船時間。我盡量不去想，若是追撞的力度再更強些會發生什麼事。
搭上了船，船便駛離了屋久島。要來屋久島旅行，單日來回實在太過倉促，我在心裡決定，下次來時一定得住上一晚。
從船內回頭望向島的方向，在厚重雲層的後方，金色夕陽閃著耀眼的光輝。
標題圖片：白谷雲水峽 ©李琴峰