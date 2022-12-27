汪洋上的阿爾卑斯──驅車屋久島

騎著機車在煙雨濛濛的屋久島狂奔

屋久島多陰雨，林芙美子在小說《浮雲》裡寫過的：「屋久島一個月，大概得下三十五天的雨。」

我造訪屋久島那天，果然也是個雨天。從鹿兒島港搭高速船約2小時便抵達島上的宮之浦港，港邊天空為厚重的烏雲籠罩，細雨如輕霧飄搖，使得空氣微冷。在港口邊照了幾張相，回頭才發現那些在港口待機的計程車，轉眼之間竟都走光了。沒車可搭，打電話給計程車公司又說派車要5000日幣，只好放棄搭車。從港邊走路約20分鐘處，有一間租車行，我便在那裡租了輛輕型機車。



陰雨的宮之浦港 ©李琴峰

屋久島幾乎整座島都是山，道路沿著山地環島一周，以九州最高峰宮之浦岳（1936m）為中心，群山連綿，壯闊景色贏得「汪洋上的阿爾卑斯」之異稱，也入選世界自然遺產。此外，據說這裡更是吉卜力電影《魔法公主》舞台的原型。

在宮之浦港附近的「屋久島環境文化村中心」收集資訊時，一位工作人員向我搭話：「妳要去哪裡？」

「我是第一次來到屋久島，有沒有什麼地方是推薦一定要去的？」我問，並補充道：「我沒開車，希望是機車能到的地方。」

「機車啊……」工作人員略想了想：「白谷雲水峽是滿建議的。」

「那裡有什麼？」

「有很～漂亮的大自然啊，繩文杉、太鼓岩什麼的。當地有幾條路徑可以選，就選一條體力可以負荷的。」

我用Google地圖一查，發現白谷雲水峽距離並不遠，且路只有一條，沒有岔路，似乎頗容易抵達。這景點名字也頗美，我便決定前往一遊。

然而真騎著機車走上那條通往白谷雲水峽的道路時，我才漸漸發現事情有些不對勁：地勢逐漸升高，不知不覺我已宛如置身深山之中，四面都被碧綠山巒所包圍，港口邊的濛濛煙雨，進入山地後也變得雨點水點滴滴分明。山路上沒有可以避雨的地方，只好咬牙不斷向前奔馳，但道路許多地方都在施工，坑坑洞洞，機車頗難行駛。



往白谷雲水峽的山路 ©李琴峰