李琴峰的扶桑逍遙遊

Guideto Japan

在北海道諸多觀光景點裡，小樽運河人氣旺盛。1960年代曾出現填平運河鋪設道路的提案，遭到居民的強烈反彈，後來決定只將運河南半部填平一半，李琴峰寫道：「在夢境般的美景背後，也存在著極為現實的議論與折衝的歷史」。現在的小樽街道美如童話，卻又偶會撞見極其古怪的招牌，李琴峰獨自漫步在這幻想與現實交織的城市，心想：下次一定要帶著重要的人一起造訪。

講起小樽，便讓我想起電影《致潤熙》裡那幻想般的銀白世界：年輕時被迫分離的女同志情侶「潤熙」與「純」，潤熙在女兒「新春」的牽線之下造訪純居住的小樽，時隔20年與純重逢。潔白的雪片靜靜飄落，歲月一般緩慢積累，兩位女性在小樽運河瓦斯燈燦爛的燈光照耀之下再度相會。雖然白雪冷冽，時間一去不復返，但兩人長年隱藏在心底的美好情意，卻靜靜溫暖了觀眾的心。

小樽運河夜景 雖然我對《致潤熙》的世界心嚮往之，但極度怕冷的我想要造訪小樽，也只得夏天前往。小樽是座幻境般的小城，洋樓建築與紅磚倉庫櫛比鱗次的復古街道宛如童話。具有百年歷史的「都通商店街」至今保存著大正浪漫時期的吉光片羽，明治時期完成的「日本銀行小樽支店」頗具文藝復興風範，「堺街本通商店街」裡群聚著改造古老倉庫再利用營業的咖啡廳、酒吧、玻璃工藝品與音樂盒店，當然還有「小樽運河」，這可是小樽最有名的景點，也支撐著這座小城的歷史發展。以上都位於「小樽歷史景觀區域」內，範圍不大，可以步行，漫步其中常有許多意想不到的發現，使遊人心生雀躍。 歷史街道的非日常感 現在北海道的中心城市是札幌，但在歷史上，小樽當仁不讓。明治維新以後，隨著北海道開拓工程的進展，鄰接海洋的小樽作為港都繁榮了起來，成為北海道海上入口與經濟中心。貿易公司與金融機構進駐小樽，甚至有著一條金融街道，美稱「北方華爾街」。1925年，小樽與札幌的人口數量逆轉，戰後隨著札幌的高度成長，小樽的經濟地位也就逐漸滑落。現在的小樽算是北海道的「古都」，活用其歷史建築等觀光資源，發展成一座觀光城市。 為了維持景觀，小樽建築物的高度、色調、素材、設計等都有明確的規範，漫步在街道上，便能感受到一種不可思議的統一感與解放感。道路很寬，建築不高，天空廣闊而沒有壓迫感。我雖也喜歡像澀谷或新宿繁華街那般龍蛇混雜的感覺，但小樽的歷史街道又讓我體會到另一種不同的非日常感。

具百年歷史的商店街「都通」 走出小樽車站，穿過北海道第二古老的拱頂商店街「都通」後，便來到「日銀通」，這裡便是從前金融機構密集的「北方華爾街」了。小樽有許多將歷史建築重新利用的案例，日銀通上更有著許多雄偉的建築。從小樽站往運河的方向走，依序有市立小樽文學館、美術館（1952年完工，原小樽地方儲金局）、金融資料館（1912年完工，原日銀小樽支店）、似鳥美術館（1923年完工，原北海道拓殖銀行小樽支店）、小樽運河集運站（1922年完工，原三菱銀行小樽支店），可以緬懷往昔「北方華爾街」的榮景。「北海道銀行總店（1912年完工）」現在成了提供葡萄酒的咖啡廳兼餐廳「小樽bine」，就算不進去消費，建築外觀也頗為賞心悅目。

金融資料館（原日本銀行小樽支店） 在「色內大通」的十字路口右轉，再走一段路，便能看到紅磚外牆上爬著綠色藤蔓，色調對比頗為鮮豔的「小樽浪漫館」。小樽以其玻璃工藝技術聞名，有一種說法認為，其工藝技術是發展自「石油燈」與「浮球」。北海道電力普及較晚，因此小樽在發展為經濟中心之後，有段時間仍使用玻璃製的瓦斯燈。此外，從前小樽鯡魚捕魚業旺盛，捕鯡魚時使用的玻璃浮球也就有大量需求。戰後隨著電力普及與鯡魚漁業的衰退，小樽的玻璃製造業也就從實用目的，逐漸轉型為以觀光客為主的工藝品。

小樽浪漫館 從「小樽浪漫館」開始，小樽最大的商店街「堺街本通」上還有「大正硝子館」、「北一硝子」、「小樽瑠璃工房」、「音樂盒堂」等眾多專門銷售玻璃工藝品與音樂盒的商店，每家店外觀看起來都十分古樸典雅，走進店裡卻彷彿走進了晶閃燦亮的異世界一般，那些纖細脆弱而色澤多彩的玻璃工藝品，每個都讓人看了便頗為生火，但考量到實用性，我也只得壓下購買欲，省下這筆錢。

海帶專門店規劃的古怪廣場 沿著「堺街本通」散步了一會兒，突然看到右方有條小巷，巷口掛著「小樽出世前廣場」的旗幟。「這名字好怪，是什麼啊？」我一邊心想，一邊走進小巷之中。巷口附近地面上畫著跳格子的圓圈，空中倒懸著許多日式紙傘，傘面鮮妍的色澤與花紋使人看了心情便頗為愉快。看來這個景點旨在重現大正與昭和時期的復古街道氛圍。除蕎麥麵店、小販、旅館之外，還有幾間乍看之下不知道在賣什麼的古怪小店，沒有店員，也不知道還有沒有營業。

「小樽出世前廣場」入口處的跳格子與日式紙傘 小巷盡頭掛著三面花花綠綠頗為刺眼的招牌，畫風讓我一度以為是古早電影海報，但那內容實在太過古怪。「秦始皇帝與除福傳說…長生不老的仙藥其實是海帶…」、「在東海仙藥不老不死告夢也」、「薩摩野望與琉球王國的哀傷…海帶造就的明治維新…」……這、這也太古怪了！

「小樽出世前廣場」的古怪招牌 查過之後才知道，這個「出世前廣場」是位於小樽的海帶專門店「利尻屋minoya」所規劃的景點，而這家「利尻屋minoya」就以其古怪出名，比如店鋪門口會掛著「我們幫你保管父親」、「吃七天後再照照鏡子」等等廣告詞，公司董事長也自稱是「吹牛大王」。那三面招牌正中央那一塊畫著一名身穿羽衣、跳著舞蹈的美麗女子圖像，還寫著一首和歌：「卑弥呼なる神代を想う濡れ羽根の海藻干したる宇賀の浜鳴り（這我實在不知如何翻譯！）」，我因而得知畫中女子是傳說中邪馬台國的女帝卑彌呼。不過仔細一看，便發現女子腰際纏繞的腰帶，那根本是海帶吧！實在太古怪了。話說，什麼「除福」啊，是「徐福」才對，把「福」給「除」了要幹嘛？但這三幅招牌實在太過古怪，因此也無法判斷這錯字到底是故意的還是單純失誤。附近還有一間沒有店員的小店，門口擺著人形立牌，上面寫著： 「小樽的女子為什麼屁股如此豐滿？那是因為要爬坡和剷雪啊！！小樽的女人都是很勤勞的。」 ……喂。

「小樽出世前廣場」的古怪招牌之二

駐足童話路口上 離開古怪的「出世前廣場（這名字本身也很怪）」，沿著「堺街本通」繼續前行，便來到「童話路口」。站在這個路口眺望四周，大概是因為到處都是洋房建築，給人一種錯覺，彷彿置身西歐，景緻看得出神。特別是路口前廣場上設置的「常夜燈」與鄰近的「小樽西點鋪LeTAO總店」建築達成一種絕妙的平衡，看著看著還真有一種童話世界的感覺。 這座「常夜燈」正式名稱是「小樽海關所燈塔」，是按從前實際存在卻燒毀的木製燈塔復原而成。「小樽西點鋪LeTAO總店」是小樽頗具人氣的西式甜點店，店名「LeTAO」取自法文「La Tour Amitié Otaru（親愛的小樽之塔）」字首，同時也與把「小樽Otaru」倒著念「Rutao」的發音相同。LeTAO建築雖新，外觀卻與周邊景色完美融合，建築還有一座塔，與名稱頗為相稱。

童話路口，「小樽西點鋪LeTAO總店」與「常夜燈」 路口另一側矗立的，是另一座雄偉建築，「小樽音樂盒堂本館」。這建築建於1912年，原先是稻米公司辦公樓，後轉用為音樂盒專賣店，共三層樓的寬廣店內銷售著各式種類造型各異的晶閃閃的音樂盒，有附帶LED燈的，有可愛人偶旋舞的，有旋轉摩天輪外觀的，有能掛在牆上的，也有能當時鐘、相框使用的，還有吉卜力等角色造型設計的，林林總總，足以使人看上一整天。聽著音樂盒水晶般的美妙音色，使人心中如洗，頗具療癒感。對我而言，大概沒什麼是比音樂盒更能刺激我童心的事物了。

童話路口，「小樽音樂盒堂本館」 但日常生活裡童心太多也不是好事，我依舊壓下購物欲，什麼也沒買。走出「音樂盒堂」，我前往「水天宮」。小樽市內頗多斜坡，水天宮就位於小丘之上，從境內可眺望小樽住宅街。水天宮正殿建於1919年，也具有百年歷史。

水天宮