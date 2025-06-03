烏茲別克館：未來社會的實驗室

2025年大阪關西世博會場館介紹

Guideto Japan

以「知識的庭園：未來社會的實驗室」為主題的館。

展館的建築概念源自「聚集在樹下」的想法，靈感來自絲綢之路上往來旅人休息的隊商驛站（Caravanserai）。該館希望能成為人們聚集、交流知識與文化的據點。

從上方俯視，建築呈三角形，為兩層樓結構，總面積約750平方公尺。其設計參考傳統建築，基礎部分使用泥土與磚塊，屋頂則採用約280根木材及可再利用的天然材料。木材取自大阪近郊砍伐的杉木，計畫於萬博閉幕後運往烏茲別克斯坦，於教育設施等場所再利用，展現了推動循環型經濟的態度，並象徵與日本的聯繫。

館內分為「教育」、「創新」及「潔淨能源」三大區域，介紹自國未來導向的努力。名勝與傳統工藝的360度環繞3D影像帶來滿滿沉浸感。

位於「Connecting」板塊

烏茲別克國家館日：9月1日（星期一）

採訪/撰文：內山賢一、nippon.com日本網 編輯部

攝影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本網 編輯部