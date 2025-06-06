奧地利館：音樂之都如何創造未來音樂

2025年大阪關西世博會場館介紹

Guideto Japan

奧地利館以「創作未來」為主題，展現音樂之都特有的風格。朝天空延伸而起、具有強烈視覺印象的螺旋形裝置物，以五線譜為設計靈感。

展館內展示了1873年維也納萬國博覽會中曾獻給明治天皇、現已成為傳說的鋼琴「皇帝（Emperor）」的複製品，象徵著奧日兩國之間的深厚情誼。此外，也設有利用人工智慧（AI）體驗作曲，或遠端演奏鋼琴等體驗項目，描繪出音樂的未來圖景。

5月期間還將舉辦維也納少年合唱團的音樂會，並使用莫札特愛用的小提琴演奏他所作的《小提琴協奏曲》精選段落及歌劇《唐・喬望尼》的精彩場面，營造出滿溢音樂的空間。

現場也可品嚐傳統肉排料理「維也納炸豬排（Schnitzel）」與加了大量奶油的皇帝鬆餅「Kaiserschmarrn」等奧地利美食。

位於「Empowering」板塊

奧地利國家館日：5月23日（星期五）

採訪/撰文：內山賢一、nippon.com日本網 編輯部

攝影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本網 編輯部