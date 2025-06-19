中國館：悠久歷史與最先進宇宙開發成果薈萃

2025年大阪關西世博會場館介紹

Guideto Japan

展館以中國古代書寫工具「竹簡」為主題，運用金文、篆書、隸書、行書、楷書五種書體，刻有119句漢詩等文字。展館佔地約3870平方公尺，是海外展館中規模最大之一。

展覽內容也令人驚嘆。這裡有國寶級的古代文明出土文物，以及曾作為中日橋樑的名僧鑑真等知名人物的雕塑。這是一個空前的機會，能在日本見到通常不會被帶出國的稀世珍寶。

另一方面，展館也將展出無人月球探測器「嫦娥六號」於2024年6月首次從月球背面採集到的月壤樣本。加上「嫦娥五號」採集到的月球正面月壤，共同展示中國在宇宙開發方面的進展。

展館利用最新的影像技術，介紹在保護生態的同時持續發展的傳統農業文化。結合文化遺產一同欣賞，將能真切感受到展館主題「與自然共生的社區建設」是基於古老的思想。

位於「Empowering」板塊

中國館國家日：7月11日（星期五）

採訪/撰文：內山賢一、nippon.com日本網 編輯部

攝影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本網 編輯部