祕魯館：沉醉印加文明的浪漫與美食

2025年大阪關西世博會場館介紹

Guideto Japan

以空中之城馬丘比丘遺跡和納斯卡線聞名的南美洲國家秘魯，其主題為「無限的可能性」。踏入秘魯館，雄偉的自然風光，包括安地斯山脈和亞馬遜河，以及充滿謎團的古老遺跡，透過震撼人心的影像呈現在眼前，令人驚嘆不已。

近年來，秘魯也以「美食之國」備受矚目。會期中，每日供應400份秘魯美食，絕對不容錯過！每月更換三種菜餚，且不同時段提供的菜色也會變化，保證讓人想一去再去。品嚐以鮮黃色馬鈴薯泥為基底的馬鈴薯沙拉「利馬馬鈴薯泥沙拉（Causa Limeña）」，以及以柑橘和香料醃製的海鮮「塞比切（Ceviche）」等傳統料理，您一定能深刻體會到其根植於風土的飲食文化（美食學）的豐富性。

一邊輕啜著用美洲大陸最古老栽種的葡萄蒸餾酒「皮斯科（Pisco）」調製而成的芬芳清爽雞尾酒，一邊欣賞傳統舞蹈，彷彿跨越太平洋進行了一場旅行。

展覽前期（截至7月12日），將舉辦「西潘王珠寶展」，展出在秘魯北部沙漠地區西潘村金字塔中發現的黃金和白銀飾品等陪葬品。而從7月13日至展覽結束的「納斯卡文化展」則將深入探討納斯卡線之謎。

位於「Empowering」板塊

祕魯國家日 : 8月9日（星期六）

採訪/撰文：內山賢一、nippon.com日本網 編輯部

攝影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本網 編輯部