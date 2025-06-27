巴西館：與日建交130年的兩國傳統服飾競演

2025年大阪關西世博會場館介紹

Guideto Japan

展館建築由2棟組成。第1展館內，人類、動物、從天花板垂下的植物等裝飾擺設得密密麻麻，形成了一個神奇的藝術空間。它們都是由循環利用的木材和塑料袋制作而成的。展覽以與自然共存、環境與人類的關系為主題，交織出一個生命的多樣性、死亡與重生的故事。入口處用日語標語向遊人發出靈魂提問：「我們存在的真意是什麽？」

2025年時值日本和巴西建交130周年。1908年，最早的移民船「笠戶丸」到達聖保羅州，之後大約有25萬日本人遠渡巴西。現在，他們的後代有200多萬人生活在巴西，構成了海外最大的日裔群體。

為紀念兩國特殊的人文紐帶和友好，此次特別設計制作了將巴西鬥篷樣式的民族服裝「Parangolé」和日本的「羽衣（Hagoromo）」融合而成的服飾「Parangoromos」。在第2展館，遊客可以穿上五顏六色的「Parangoromos」，並在手和面部塗上彩繪，享受自己融入到藝術空間中的感覺。

位於「Empowering」板塊

巴西國家館日：6月21日（星期六）

採訪/撰文：內山賢一、nippon.com日本網 編輯部

攝影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本網 編輯部