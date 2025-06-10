柬埔寨館：親身感受從吳哥窟到天女舞的「奇蹟之國」

2025年大阪關西世博會場館介紹

Guideto Japan

柬埔寨以12世紀的印度教聖地，即被列為聯合國教科文組織世界文化遺產的吳哥窟遺跡聞名於世。源自9世紀高棉王朝的傳統表演藝術，如舞蹈與皮影戲，也被登錄為無形文化遺產。

本次以包含約30座寺廟的柬埔寨「貢開古遺址群」為設計靈感打造的展館，將介紹這個亞洲文化觀光強國的多樣魅力。展館內展出吳哥窟的外觀模型，以及再現寺廟走廊中關於天地創造神話——「攪拌乳海」的浮雕複製品。

現場還將演出經典的高棉傳統舞蹈「阿普莎拉舞（Apsara Dance）」，再現神話場景。舞者衣飾華美，展現舞姿優雅婀娜的「天女之舞」，不由得令觀眾陶醉其中

在文化展示區前方，則展現一片金黃色稻田景象，象徵著坐落於湄公河流域、擁有肥沃土地的農業大國形象。稻穗飽滿、風景壯麗，不僅體現了千年來柬埔寨守護傳統與自然的「奇蹟之國」精神，也強調了「拯救生命」的主題意涵。

位於「Saving」板塊

柬埔寨館國家日：7月5日（星期六）

採訪/撰文：內山賢一、nippon.com日本網 編輯部

攝影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本網 編輯部