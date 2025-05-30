阿爾及利亞館： 歷史悠久，未來璀璨

2025年大阪關西世博會場館介紹

Guideto Japan

阿爾及利亞是非洲大陸面積最大的國家，原住民柏柏爾人在這片土地上開啟了3000多年的歷史。在內陸地區廣闊的撒哈拉大沙漠，散布著遠古時代的遺跡，其中包括世界文化遺產、阿傑爾高原的史前巖畫等。北臨地中海，自公元前9世紀腓尼基人建立迦太基國起，這裡先後受到羅馬帝國、奧斯曼帝國、法國等歐洲及西亞國家的影響。

在展館正面外牆上可以看到「阿爾及利亞的光輝」字樣，展覽重點介紹了七處世界遺產及美麗的景觀。展品中有約240萬年前的石器、由白銀和珊瑚裝點的古代珠寶飾品，它們都向遊人講述著阿爾及利亞悠久的歷史。在影像展示部分，一位名叫「努爾」的少女為觀眾導遊。「努爾（noor）」在阿拉伯語裡是光的意思。除了古代文明遺產，展覽還對提供優質醫療和教育的現代社會，以及面向未來的沙漠綠化活動進行了介紹。

位於「Saving」板塊

阿爾及利亞國家館日：7月10日（星期四）

採訪/撰文：內山賢一、nippon.com日本網 編輯部

攝影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本網 編輯部