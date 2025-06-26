孟加拉館：領略經濟發展基石的紡織文化

2025年大阪關西世博會場館介紹

Guideto Japan

孟加拉國南臨孟加拉灣，三面與印度接壤，國土面積約為日本的四成，卻居住著超過1.7億人口。雖然是個得天獨厚的農業國，但近年來出口和海外勞務匯款增長顯著，經濟成長斐然。

展館以「連結生命：傳統與創新和諧共存的國家」為主題。液晶螢幕上展示著自古以來的稻作、祭典等習俗，以及因IT產業等而急速發展的社會面貌，並以微縮模型再現了河流呈放射狀分佈的地形和古今的活動。

展覽的核心，是傳統工藝品同時也是主要出口品的紡織品。美麗圖案的手工刺繡布「諾克西坎塔」（Nakshi Kantha）在入口處迎接訪客，並介紹了以精緻布料為特色的孟加拉地區傳統手織品「賈姆達尼織物」（Jamdani Weaving），以及被稱為「黃金纖維」的特產——黃麻（麻），近年來作為永續材料備受關注。展館內也陳列了在孟加拉國製造的日本品牌皮革製品，傳達兩國深遠的合作夥伴關係。

位於「Connecting」板塊

孟加拉國家日：5月11日（星期日）

採訪/撰文：內山賢一、nippon.com日本網 編輯部

攝影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本網 編輯部