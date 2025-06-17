塞內加爾館：不忘苦難、通往未來的十字路口

2025年大阪關西世博會場館介紹

Guideto Japan

塞內加爾是一個位於非洲大陸最西端、面臨大西洋的伊斯蘭國家。首都達卡曾以全球最艱難的汽車運動「巴黎——達卡拉力賽」的終點站而聞名。

自15世紀左右起，塞內加爾在葡萄牙、荷蘭、英國和法國之間經歷了激烈的爭奪戰，並曾是大西洋橫斷奴隸貿易的中心地。1815年成為法國殖民地後，達卡作為法屬西非的中心地而發展。

此展館以「連結人們，實現永續且公平發展的十字路口」為主題，透過影像和展示螢幕介紹主要產業現況、至2050年的發展目標，以及非洲首次舉辦的榮譽奧運賽事「2026年達卡青年奧運會」等。

參觀者還可以欣賞並購買色彩鮮豔的蛇皮、鱷魚皮製品，以及品嚐使用國民水果「Madd（塞內加爾木果）」製成的食品和飲料。

在離開展館前，請務必留意頭頂上的兩幅風景畫。左邊描繪的是「朱賈國家鳥類公園」，這裡是365種、300萬隻候鳥棲息的世界自然遺產；右邊描繪的則是曾為新大陸奴隸貿易中轉站的「格雷島」。這座島上仍保存著昔日的奴隸收容所建築，是一處傳達人類悲劇的世界文化遺產。透過這些，您將能感受到塞內加爾不忘過去苦難，努力邁向未來的意志。

位於「Conneting」板塊

塞內加爾國家日：8月25日（星期一）

採訪/撰文：內山賢一、nippon.com日本網 編輯部

攝影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本網 編輯部