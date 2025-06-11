國際機構館：跨越國界，為人類發展貢獻心力

2025年大阪關西世博會場館介紹

Guideto Japan

展館五個國際組織共同展出。

位於2010年上海世博會原址、於2017年開館的「世博博物館」，是世界唯一獲得國際展覽局（BIE）官方認可的機構，一直以來展示歷屆世博會的場景與歷史。展區內設有大型液晶螢幕與20面多螢幕裝置，完整呈現自1851年倫敦起的世界博覽會歷程。

「東南亞國家協會（ASEAN）」透過世界遺產的VR體驗等方式，介紹10個成員國的獨特魅力，並舉辦印章集章活動，引導參觀者走訪各國展館。

由90多個國家參與的「國際太陽能聯盟（ISA）」則透過說明面板與影片，強調太陽能在未來社會中的重要角色。

「國際熱核融合實驗爐（ITER）」邀集七個國家與地區，透過核融合反應爐模型與CG影像，解說未來能源的運作原理。

致力於防止大規模毀滅性武器技術擴散的「國際科技中心（ISTC）」，則以影片與觸控螢幕介紹包括歐盟與日本在內共九國的合作行動。

位於「Empowering」板塊

特別主題日

國際太陽能聯盟（ISA）：6月23日（月） 國際熱核融合實驗爐（ITER）：7月13日（日） 東南亞國家協會（ASEAN）：8月8日（金）



採訪/撰文：內山賢一、nippon.com日本網 編輯部

攝影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本網 編輯部