日本的海鮮無一不貴？！2023年致力於擴大國產主要魚類的消費

Guideto Japan

2022年，日本國產魚缺貨和價高的問題引發熱議。事實上，雖然漁獲量良好的魚類也有不少，但作為食用魚流通的數量卻很有限。為此筆者呼籲，應有效利用在日本能捕獲的魚，保護食魚文化。