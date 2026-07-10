風味變化無窮的味噌湯：品嚐在地特色，享受調配樂趣

Guideto Japan

味噌湯對日本人來說是餐桌的絕對標準配備，即便是家庭餐廳的漢堡排套餐或是連鎖速食店的咖哩飯，也都會搭配上一碗味噌湯，並且在日本人看來，這似乎是很自然的事情。無論飲食朝著多元化的方向如何發展，「白飯配味噌湯」始終是不可替代的黃金組合。

先試吃再選購的味噌店 味噌湯對日本人來說是再尋常不過的存在。近年來，作為支撐健康長壽國日本的這種發酵食品，開始受到全世界關注。為重新了解味噌的正確品嚐方式，以及如何做出美味的味噌湯，作者採訪了創立於1934年的東京龜戶的老味噌店——佐野味噌店的佐野紀子。 佐野味噌總店匯集了精選自日本各地釀造廠的70多種味噌。店內排擺放著特製尖頂罩的味噌桶，這裡的味噌都以重量散裝販售，在東京的味噌店裡頗為少見。 在佐野味噌店，您只需說明自己的口味偏好，店員便會推薦幾款味噌，並用牙籤挑取些許，讓您一一品嚐。不僅如此，店員還會用通俗易懂的方式為您詳細介紹，比如「這款味噌在木桶中發酵了兩年以上，因此風味更加醇厚」、「如果您覺得剛才那款味道有點濃，也可以試試這款，更加『萬能』，甜味與鮮味平衡得恰到好處」等等。每一款味噌獨有的風味和個性差異，對於平時總在超市購買包裝味噌的人來說，都會感到格外新鮮。

味噌的風土特質 味噌是將大豆蒸煮搗碎，加入麴和鹽，經發酵、熟成製成的食品。雖然基本原料只有這3種，但其色澤、香氣和風味卻豐富多樣。使用米麴製成的是米味噌，使用麥麴製成的是麥味噌，使用大豆麴製成的則是豆味噌。在麴菌、酵母菌、乳酸菌等微生物的作用下，味噌逐漸熟成，鹹、甜、鮮、苦和酸等味道交織融合，形成了層次豐富深厚的味道。 在法語中，人們用「風土（terroir）」一詞，描述葡萄酒、起司這類扎根於在地氣候風土、擁有專屬風味的產品。味噌同樣擁有由地域氣候、傳統製法賦予的風土特質，甚至每一家釀造廠都有獨屬於自己的風味印記。 日本的味噌中，使用米麴製作的米味噌佔了約8成。總體而言，從北海道向南，味噌顏色由紅逐漸變白，口味也由鹹變甜。以愛知縣岡崎市的「八丁味噌」為代表的中部地區的豆味噌，顏色較深，呈黑褐色；而九州地區、本州的四國西部，則是麥味噌文化圈。 據說，佐野紀子造訪味噌釀造廠時，曾有釀造師停下腳步告訴她：「菌群就是從那面牆後面落下來的。」雖然肉眼看不見，但正是這些經年累月棲息在廠中的本土菌群，造就了一家釀造廠的獨特風味，令別處無法複製。