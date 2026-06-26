繡球花：曾經的不祥之花從海外「衣錦還鄉」，為雨季增色添彩

因「不吉利」而遭嫌棄

掛著雨露的繡球花，有一種溫潤秀麗之美。它是日本本土植物，在日本現存最古老的和歌集《萬葉集》中，就有兩首吟詠繡球花的詩句，可見其自古便生長於日本的山野之間。然而令人意外的是，歷史上，繡球花並不被日本人喜愛。

在結束戰亂、迎來久違太平盛世的江戶時代（1603年-1868年），日本掀起了一股空前的園藝熱潮。人們將生長於山野的野生植物培育為園藝品種，種植百合、山茶花、菊花、牽牛花等成為流行風尚，介紹植物品種的圖鑑、傳授種植技巧及培育變種方法等的園藝書籍多達百餘種。但是，這些書籍中卻鮮少有繡球花的記載。

對此，茨城縣牛久市百年老字號花卉農場「確實園園藝場」園主、有「繡球花博士」之稱的川原田邦彥解釋道：「繡球花通常長著4片猶如花瓣的萼片。由於『四』與『死』在日語中發音相同，因此被視為不吉利的數字，古人尤為忌諱。而且，繡球花變色的特性則容易讓人聯想到『變心』。因此，在重視對主君忠誠的武士時代，似乎很不討喜。」



由於和不吉利的數字「四」相關，繡球花曾長期不被喜愛（Photo AC）

源自日本的「西洋繡球」

然而，江戶時代末期，被日本人「冷落」的繡球花卻在歐美風靡起來。

江戶時代後期在長崎出島荷蘭商館工作的德國醫生西博德（Philipp Franz von Siebold），對植物學也造詣頗深。每次外出散步時，他都會採集各種珍稀花卉，還在出島打造了一座植物園。其中，他尤其偏愛生長在山野中的繡球花。回國時，他帶走了約10種繡球花。

繡球花在歐洲被冠以「東洋玫瑰」的美名，備受珍視，掀起了一大熱潮；之後它又傳到美國，美國人對其進行了大規模品種改良。到了明治時代（1868年-1912年），這些改良品種又被引入日本，有了「西洋繡球」的稱呼。或許可以說，是西方人教會了日本人去欣賞本土的花卉之美。

西博德在其日本植物研究集大成之作《日本植物誌》中，收錄了多幅由日本畫師繪製的繡球花精細插圖。他將優雅的淡紫色繡球花命名為「Hydrangea otaksa」，這一名稱取自其日本妻子阿瀧（otaki）的名字，從中也可以看出西博德對繡球花的特殊感情。



西博德《日本植物誌》中收錄的 Hydrangea Azisai（左）和 Hydrangea otaksa 插畫（京都大學理學研究科生物科學圖書室藏）

川原田邦彥回憶道：「1985年我剛開始從事園藝工作的時候，繡球花主要種植在寺院和神社裡，它們靜靜地開放，並不是那麼受人喜愛的園藝植物；並且，人們對它的原生種種類和分類也知之甚少。」

「例如有一個品種叫『托馬斯‧霍格』，剛開花時是白色，花期快結束時逐漸轉為藍色或粉色。因為它的名字是西洋文字，所以人們總以為它是國外的園藝品種，但其實那是日本古老的本土品種。在日本它連正式名稱也沒有，只被簡單地叫做『白花』或『白繡球』，後來借用了國外的名字。這也從一個側面反映出當時日本人對繡球花的關注度之低。」



托馬斯‧霍格（確實園園藝場提供）