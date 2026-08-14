日本發明沙灘拖鞋？從日本風靡全球的海灘鞋款溫馨研發軼事

日本雖戰敗，卻仍擁有卓越技術

「沙灘拖鞋」的誕生，源於日本人與美國人的相遇。

其中一位是活躍於鞋類設計領域的美國工業設計師雷．帕斯丁（Ray Pastine）。第二次世界大戰結束，他隨著聯合國盟軍總司令部（GHQ）來到日本協助重建工作。來到日本後，他相當驚艷於傳統木屐與草鞋的設計。由於美國鞋款並無「鼻緒」（利用腳趾夾住的布製夾腳鞋帶）的概念，因此，當他看到這種設計簡單、穿脫方便的款式，便萌生想要引進美國販售的念頭。

另一位是內外橡膠股份有限公司（創立於神戶，總公司現位於兵庫縣明石市）的第三代技術長生田庄太郎。由於神戶為天然橡膠原料的進口港，當地橡膠產業興盛，是日本重要的橡膠加工據點。內外橡膠公司創立於1913年，主要生產腳踏車輪胎及內胎，第二次世界大戰期間亦協助生產軍用品。目前，該公司主要生產工業用橡膠製品、加速度感知器、軟式棒球、壘球等。



生田（左）與雷．帕斯丁（內外橡膠提供）

戰後，生田投入民生必需品的研發工作，而他的重要發明之一，就是「閉孔式發泡橡膠」。

任職於內外橡膠東京運動用品部，負責沙灘拖鞋業務的鵜澤泰裕表示：「戰爭結束前夕，生田技師長曾受軍方委託，希望能試做一款運用在美軍轟炸機燃油箱上的特殊橡膠。這種橡膠輕巧、富彈性，而且不吸水。生田在經過反覆實驗後，終於成功開發出防水性能優異的新材質『閉孔式發泡橡膠』」。

而生田技師長亦思索是否能將這項因軍事用途而開發的材料，應用到日常生活用品上，以發揮新的價值。



內外橡膠公司的鵜澤泰裕

1951年，帕斯丁再度訪日，他一直希望能將當年在日本看到的傳統鞋款商品化，並行銷海外市場。最初，他拜訪了草鞋與木屐製造商洽談合作事宜，但是戰後才不多久，日本民眾基本上對美國人仍抱持著反感，因此始終無法順利合作。此時，他聽朋友提及「神戶有一家橡膠公司，不僅擁有技術，也有野心積極挑戰新事物」，於是，帕斯丁便拜訪了神戶的內外橡膠公司，在那裡遇見了生田技師長。

「生田技師長認為『儘管日本在戰爭中輸給美國，但內心仍想證明日本確實擁有卓越技術』，因此決定接受試做品的委託。當時，他心裡似乎盤算著，這費盡千辛萬苦研發出來的『閉孔式發泡橡膠』，或許能夠派上用場」。（鵜澤先生）