日本發明沙灘拖鞋？從日本風靡全球的海灘鞋款溫馨研發軼事
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日本雖戰敗，卻仍擁有卓越技術
「沙灘拖鞋」的誕生，源於日本人與美國人的相遇。
其中一位是活躍於鞋類設計領域的美國工業設計師雷．帕斯丁（Ray Pastine）。第二次世界大戰結束，他隨著聯合國盟軍總司令部（GHQ）來到日本協助重建工作。來到日本後，他相當驚艷於傳統木屐與草鞋的設計。由於美國鞋款並無「鼻緒」（利用腳趾夾住的布製夾腳鞋帶）的概念，因此，當他看到這種設計簡單、穿脫方便的款式，便萌生想要引進美國販售的念頭。
另一位是內外橡膠股份有限公司（創立於神戶，總公司現位於兵庫縣明石市）的第三代技術長生田庄太郎。由於神戶為天然橡膠原料的進口港，當地橡膠產業興盛，是日本重要的橡膠加工據點。內外橡膠公司創立於1913年，主要生產腳踏車輪胎及內胎，第二次世界大戰期間亦協助生產軍用品。目前，該公司主要生產工業用橡膠製品、加速度感知器、軟式棒球、壘球等。
戰後，生田投入民生必需品的研發工作，而他的重要發明之一，就是「閉孔式發泡橡膠」。
任職於內外橡膠東京運動用品部，負責沙灘拖鞋業務的鵜澤泰裕表示：「戰爭結束前夕，生田技師長曾受軍方委託，希望能試做一款運用在美軍轟炸機燃油箱上的特殊橡膠。這種橡膠輕巧、富彈性，而且不吸水。生田在經過反覆實驗後，終於成功開發出防水性能優異的新材質『閉孔式發泡橡膠』」。
而生田技師長亦思索是否能將這項因軍事用途而開發的材料，應用到日常生活用品上，以發揮新的價值。
1951年，帕斯丁再度訪日，他一直希望能將當年在日本看到的傳統鞋款商品化，並行銷海外市場。最初，他拜訪了草鞋與木屐製造商洽談合作事宜，但是戰後才不多久，日本民眾基本上對美國人仍抱持著反感，因此始終無法順利合作。此時，他聽朋友提及「神戶有一家橡膠公司，不僅擁有技術，也有野心積極挑戰新事物」，於是，帕斯丁便拜訪了神戶的內外橡膠公司，在那裡遇見了生田技師長。
「生田技師長認為『儘管日本在戰爭中輸給美國，但內心仍想證明日本確實擁有卓越技術』，因此決定接受試做品的委託。當時，他心裡似乎盤算著，這費盡千辛萬苦研發出來的『閉孔式發泡橡膠』，或許能夠派上用場」。（鵜澤先生）
天然橡膠製成「需要培養的沙灘拖鞋」
然而，試做品的開發過程卻極為艱難。像是鼻緒位置易摩擦腳趾造成疼痛、海綿會散發強烈阿摩尼亞味而有如刺鼻魚腥味等問題。由於歐美人士與日本人無論在腳背高度、腳掌寬度、腳趾長度皆有不同，因此他們打造木製腳型，不斷嘗試進行改良。
「我們發現，鼻緒的細長設計比較適合美國人的腳型，穿脫相對容易。另外，日本草鞋的鼻緒通常是立起來的，而我們將它改為更為貼合腳型、從腳趾延伸到腳背的設計。腳跟部分加厚2至3毫米並搭配一些斜度，讓行走更為舒適，同時配合左右腳腳型，使兩隻鞋呈現符合腳型的形狀。」（鵜澤先生）
經過一番努力，1952年全球第一雙沙灘拖鞋正式誕生。帕斯丁將其命名為「沙灘漫步」（Beach Walk），並自1955年起出口國外販售，瞬間成為熱門商品。上市隔年，在夏威夷便有一個月銷售十萬雙的好成績。
「帕斯丁非常開心，每年都會寄耶誕卡片給我們公司，表達感謝之意，雙方多年來始終維持良好情誼。」（鵜澤先生）
受到海外市場大熱銷的影響，該公司在日本也順勢推出名為「藍色鑽石」（Blue Diamond）的鞋款，並改良成適合日本人腳型的設計，像是加粗鼻緒的部分。
「神奈川縣葉山町的源兵衛商店是最早開始販賣本公司產品的店家。即使目前日本國內販售的鞋款皆統一稱為『沙灘漫步』（Beach Walk），但直到現今，仍承蒙『沙灘拖鞋專賣店源兵衛商店』的支持，持續販售本公司的產品。此款沙灘拖鞋系為世界歷史最悠久的，但製程與材料幾乎沒有改變。由此可見，當時的成品完成度極高。」（鵜澤先生）
現今市面上有眾多沙灘拖鞋產品，也有很多廉價品，這些商品與「沙灘漫步」（Beach Walk）有什麼不同呢？
「市面上很多沙灘拖鞋材質為聚氨酯（PU）或樹脂材料，但『沙灘漫步』（Beach Walk）的優勢在於其採用天然橡膠製作，具有良好的親膚性。第一次穿可能覺得鞋子有點硬，但越穿會越合腳。因此，有『需要培育的沙灘拖鞋』之稱。」（鵜澤先生）
這款鞋並非只設計在夏季穿，而是透過長時間穿著，讓鞋子逐漸適應腳型。因為這種特性，讓「沙灘漫步」（Beach Walk）擁有不少長期愛用者，有人每年定期添購，有人當做室內拖使用，有人同時擁有多雙交替著穿，也有人因穿著舒適而持續回購等。
目前「沙灘漫步」（Beach Walk）由菲律賓工廠生產，銷售據點除了亞洲各國，也擴展至全世界。全部有31種顏色款式，像是白色鞋面、棕色鞋底的「沙灘漫步經典款」、採用三層鞋底結構的「繽紛撞色款」等，兩年前，還增加了五種顏色的新款商品。
「這是一款歷史悠久的產品，公司本身也相當重視。雖然創作好產品的初衷始終未變，不過我們仍希望能善用社群媒體，進一步提升品牌價值。」
鍛鍊人類與生俱來的步行能力
沙灘拖鞋透過讓腳趾牢牢夾住鼻緒鞋帶處的穿著方式，幫助恢復足部原本的「抓地力與穩定性」，自然鍛鍊腳底與腳趾頭肌肉。鵜澤先生表示：「近年來，人們重新體認到用腳趾夾住鼻緒行走這種設計所帶來的好處」。
「『沙灘漫步』（Beach Walk）的腳跟部分較厚，方便走路，而透過讓整個腳掌確實抓穩地面的行走方式，也能更接近人類與生俱來的走路方式。未來我們也希望藉由相關研究，開發出類似恢復鞋的產品。」（鵜澤先生）
這款由美國設計師與日本技術人員於戰後不久共同研發出的沙灘拖鞋，迄今已熱銷70多年，其外觀幾乎沒有改變，依然受到全世界人們喜愛。一雙看似平凡的拖鞋背後，蘊藏著兩人跨越大海的深厚情誼。
※文中圖片除特別標註外，皆由nippon.com編輯部吉野太一郎拍攝。
標題圖片：Photo AC