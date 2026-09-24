魚拓的藝術化、數位化　源自武士鍛鍊而發展出的日本文化，埃及員工親身體驗

Guideto Japan

將墨汁塗在魚身，然後蓋在紙上拓印魚的輪廓──一聽到「魚拓」，想必很多人會聯想到掛在釣魚民宿和海鮮料理店牆壁上的黑色大魚。戰後也出現色彩豐富的「美術魚拓」。如今更有利用照片做出的「數位魚拓」。魚拓是被海洋包圍的日本特有的文化，nippon.com介紹此文化演進的同時，也請公司裡來自埃及的員工體驗美術魚拓。

從紙上「拍打」魚

請教「龍之子會」的齊藤龍美小姐如何製作美術魚拓的瑪爾娃 「龍之子會」以東京與橫濱為據點，推廣美術魚拓，nippon.com社內來自埃及的員工瑪爾娃・亞德里前去參加他們的例會。她要挑戰的是豔紅的真鯛魚拓。 魚拓大致上分為「直接法」與「間接法」。 直接法是直接在魚身塗上墨水或顏料，再用紙按上去拓印的方法。這種做法就像版畫一樣，會以左右相反的形式拓印在紙上。

從紙張上方用沾了顏料的「拓包」將顏色拍打均勻 這次體驗的間接法是在魚身貼上一張薄薄的和紙，拿著沾了顏料的「拓包（用絹布包著棉球的東西）」拍打上色。這種原理就像在十圓硬幣上鋪紙，然後用鉛筆來回塗畫，讓硬幣凸起的輪廓浮現在紙上。 教室桌上放著魚拓紙、噴霧器、各種大小的拓包，還有顏料。龍之子會會配合魚，混合七種顏色的特製顏料來拓印。

讓和紙與魚身緊密貼合在一起，然後仔細擦拭水分 首先，做好前置處理，再拿和紙蓋在已經固定好的真鯛上，用噴霧器打溼紙張。接著，沿著魚身的凹凸處撫平皺摺，讓紙張貼合魚身，並仔細擦拭水分。結束後，終於要開始進入「拍打」顏色的作業了。

堆疊藍色、黃色、灰色、紅色、紅褐色，讓魚的輪廓浮現 「不要左右塗抹，要輕輕用拍的。」瑪爾娃在擔任老師的齊藤龍美小姐的指導下，替魚背拍打藍色。由於一開始上了藍色，現在還無法想像完成的模樣。接著，她繼續堆疊黃色、灰色、紅色、紅褐色。想讓顏色較深的地方就多拍幾下，越靠近腹部的地方，顏色表現越淡。強調魚鰓的高低落差，並在魚背留白，當成打光。顏色不是一次就上好，而是反覆堆疊一層又一層淡淡的顏色，讓魚的立體度和光澤一點一點浮現。

一邊仔細觀察魚的細節，一邊進行作業 「像這樣拍打，就會注意到鼻孔的位置等等細節。」聽了齊藤小姐的這句話，瑪爾娃非常認同地說：「我第一次這麼仔細觀察魚。」如果要繼續進行作業，的確就必須仔細觀察魚。舉凡隆起的魚鰓、交疊的魚鱗，還有根根分明的魚鰭骨頭都是。即使平常就會在餐桌上看到魚，也幾乎不會觀察得如此細緻吧。 魚身大致拍打完畢後，開始拍打魚頭和各個魚鰭。魚鰭要透過挪動紙張，將鰭骨一根一根拓印下來，鰭骨與鰭骨之間的薄膜也要上色。

用胡粉拍打出斑點，呈現真鯛的亮點 散布在真鯛背上的藍色亮點是真鯛的特色，要用棉花棒沾胡粉拍打後，再用藍色顏料輕輕點綴上去。 最後用筆畫上魚眼，齊藤小姐說「要是失敗，就會變成鯉魚旗」，因此她以熟練的手法在魚眼中留下小小的白光，謹慎地動筆。

最後用筆畫出魚眼