魚拓的藝術化、數位化 源自武士鍛鍊而發展出的日本文化，埃及員工親身體驗
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留下武士「勝負」證明的魚拓
魚拓的發祥地據說是以現在的山形縣鶴岡市為中心的庄內地方。
江戶時代，庄內藩為了鍛鍊藩士的身心而鼓勵磯釣。從鶴岡城下到庄內海濱約有12～20公里。藩士要扛著長長的釣竿，在天亮前就開始走山路，接著面對海浪洶湧的日本海，靜待魚兒上鉤，並與大魚拚鬥力氣。磯釣不只需要體力，也講求耐性與判斷力，是與武藝相通的一種鍛鍊。
藩士將這般嚴苛的磯釣稱作「勝負」，為了留下成果而印魚拓。魚拓的作用就像現在的紀念照、比賽紀錄。「錦糸堀的鯽魚」被視為日本現存最古老的魚拓。這是1839年（天保10年），庄內藩第9代藩主酒井忠發在江戶錦糸堀釣到的鯽魚拓印。目前收藏在鶴岡市鄉土資料館。
從「記錄」進化成色彩繽紛的藝術
全單色墨水拓印的魚拓能清楚紀錄魚的輪廓和大小。另一方面，戰後照片普及，在魚拓界中，人們開始試著呈現魚活著時的顏色和美感，那就是使用顏料的繽紛「色彩美術魚拓」。
美術魚拓不僅限於只能拓印一隻魚，可以好幾隻魚合在一起，或是添加樹葉、水草，或是以顏色深淺呈現光影和立體度。與其說是釣果的證明或紀錄，更像是以魚為題材的一幅畫。
只不過，並非所有人都想要魚拓。「魚拓充其量只是紀錄自己釣的魚有多大而已」，有這種想法的釣客不在少數。以現代方法實現此想法的就是「數位魚拓」。
將智慧型手機或數位相機拍下的照片加工，只大大擺上魚，然後加註魚種、全長、重量、釣到的日期、地點、釣者等資訊。即使沒把魚帶回去，直接放生，或是只留有過去的照片，也能製作這種數位魚拓。雖然不是直接拓印真實的魚，但這種數位技術可說是繼承了「想記錄回憶中的魚」的魚拓功能。
從紙上「拍打」魚
「龍之子會」以東京與橫濱為據點，推廣美術魚拓，nippon.com社內來自埃及的員工瑪爾娃・亞德里前去參加他們的例會。她要挑戰的是豔紅的真鯛魚拓。
魚拓大致上分為「直接法」與「間接法」。
直接法是直接在魚身塗上墨水或顏料，再用紙按上去拓印的方法。這種做法就像版畫一樣，會以左右相反的形式拓印在紙上。
這次體驗的間接法是在魚身貼上一張薄薄的和紙，拿著沾了顏料的「拓包（用絹布包著棉球的東西）」拍打上色。這種原理就像在十圓硬幣上鋪紙，然後用鉛筆來回塗畫，讓硬幣凸起的輪廓浮現在紙上。
教室桌上放著魚拓紙、噴霧器、各種大小的拓包，還有顏料。龍之子會會配合魚，混合七種顏色的特製顏料來拓印。
首先，做好前置處理，再拿和紙蓋在已經固定好的真鯛上，用噴霧器打溼紙張。接著，沿著魚身的凹凸處撫平皺摺，讓紙張貼合魚身，並仔細擦拭水分。結束後，終於要開始進入「拍打」顏色的作業了。
「不要左右塗抹，要輕輕用拍的。」瑪爾娃在擔任老師的齊藤龍美小姐的指導下，替魚背拍打藍色。由於一開始上了藍色，現在還無法想像完成的模樣。接著，她繼續堆疊黃色、灰色、紅色、紅褐色。想讓顏色較深的地方就多拍幾下，越靠近腹部的地方，顏色表現越淡。強調魚鰓的高低落差，並在魚背留白，當成打光。顏色不是一次就上好，而是反覆堆疊一層又一層淡淡的顏色，讓魚的立體度和光澤一點一點浮現。
「像這樣拍打，就會注意到鼻孔的位置等等細節。」聽了齊藤小姐的這句話，瑪爾娃非常認同地說：「我第一次這麼仔細觀察魚。」如果要繼續進行作業，的確就必須仔細觀察魚。舉凡隆起的魚鰓、交疊的魚鱗，還有根根分明的魚鰭骨頭都是。即使平常就會在餐桌上看到魚，也幾乎不會觀察得如此細緻吧。
魚身大致拍打完畢後，開始拍打魚頭和各個魚鰭。魚鰭要透過挪動紙張，將鰭骨一根一根拓印下來，鰭骨與鰭骨之間的薄膜也要上色。
散布在真鯛背上的藍色亮點是真鯛的特色，要用棉花棒沾胡粉拍打後，再用藍色顏料輕輕點綴上去。
最後用筆畫上魚眼，齊藤小姐說「要是失敗，就會變成鯉魚旗」，因此她以熟練的手法在魚眼中留下小小的白光，謹慎地動筆。
透過手作看見自然之美
接著落款，加上名字與「拓」字潤飾後，瑪爾娃小姐的作品就完成了。剛開始有著醒目藍色和灰色的魚，在堆疊紅色和黃色顏料後，蛻變成在紙上栩栩如生的真鯛。
瑪爾娃表示：「剛開始完全不知道會變成什麼樣的顏色。根本沒想到會變成這麼美麗的作品。這是我第一次注意到魚的細節，並感受到自然之美。真的是很棒的文化。」
拍照的話，一瞬間就能留下魚的身影，但魚拓要蓋上紙，堆疊好幾種顏色的顏料，並花時間拓印。就如瑪爾娃說的「第一次這麼仔細觀察魚」，美術魚拓的有趣之處可說就在於製作過程本身。
圖片：野村和幸（提供以外的）
標題圖片：馬爾娃製作的美術魚拓。