山形縣天童市：溫泉、美酒、水果與「真人將棋」比賽

「穿越」到日本戰國時代

山形縣政府所在地山形市，位於東京以北約400公里處。從東京站乘山形新幹線到達山形站約需2.5小時，從東京羽田國際機場乘飛機到山形機場約需1小時50分鐘，交通便利。緊鄰山形市的天童市，每到4月下旬，都要舉辦別具一格的櫻花節活動——「真人將棋」比賽。



山形新幹線E3系 Tsubasa（翼）號

自江戶時代後期開始，天童市的將棋棋子製造業逐漸盛行起來，如今已成為日本最大生產地。每到春天，在盛放的枝垂櫻下都會舉辦「真人將棋」比賽，宣傳天童市作為將棋棋子之鄉的城市形象。該比賽與天童市姊妹城市的義大利馬羅斯蒂卡市鎮的「真人國際象棋」比賽有著異曲同工之妙，扮成棋子的人披甲戴盔或身著和服，在職業棋手的指揮下展開對弈。

相傳，日本戰國時代政治家豐臣秀吉（1537-1598年）曾在櫻花盛開的京都伏見城中，命侍從、侍女扮成將棋棋子，進行將棋娛樂賽。後來，人們效仿此舉，「真人將棋」比賽便由此而生。比賽會場位於天童市區東南部舞鶴山山頂（海拔242.1公尺）的天童公園，賽時正值櫻花季，2000棵櫻花競相開放，美不勝收。



舞鶴山上的將棋塔「王將」

將棋對局並非一上來就開始的。開場後，頂盔披甲的戰國武將扮演者們分成東西二軍，持日本刀對峙。伴隨著激昂的鼓聲，他們展開激烈逼真的搏鬥，由於實在難分勝負，最終約定用將棋一決勝負，對弈由此拉開帷幕。在一個豎向16.87公尺、橫向14.17公尺的巨大將棋盤上，披甲戴盔或身著和服的「真人棋子」展開激烈對弈，這番場景，使人感覺仿佛置身戰國時代。



「真人將棋」比賽（天童市觀光物產協會提供）



平時用將棋盤對弈的場景

「真人將棋」比賽為期兩天，首日是女子職業棋手，次日是男子職業棋手，他們身著武士的正裝，指揮棋子展開對弈。比賽規則與平時下棋相同，不過有個不成文的規矩，即每個棋子都必須至少移動一次。「真人棋子」分為披甲戴盔的「武士棋子」和身著和服的「侍女棋子」，他們都是由一般民眾扮演的，只需年滿16歲即有資格報名參演。山頂上還會臨時搭出售貨攤點，據說每年都有5萬多人前來觀賽，場面熱鬧非凡。