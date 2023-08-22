山形縣天童市：溫泉、美酒、水果與「真人將棋」比賽
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「穿越」到日本戰國時代
山形縣政府所在地山形市，位於東京以北約400公里處。從東京站乘山形新幹線到達山形站約需2.5小時，從東京羽田國際機場乘飛機到山形機場約需1小時50分鐘，交通便利。緊鄰山形市的天童市，每到4月下旬，都要舉辦別具一格的櫻花節活動——「真人將棋」比賽。
自江戶時代後期開始，天童市的將棋棋子製造業逐漸盛行起來，如今已成為日本最大生產地。每到春天，在盛放的枝垂櫻下都會舉辦「真人將棋」比賽，宣傳天童市作為將棋棋子之鄉的城市形象。該比賽與天童市姊妹城市的義大利馬羅斯蒂卡市鎮的「真人國際象棋」比賽有著異曲同工之妙，扮成棋子的人披甲戴盔或身著和服，在職業棋手的指揮下展開對弈。
相傳，日本戰國時代政治家豐臣秀吉（1537-1598年）曾在櫻花盛開的京都伏見城中，命侍從、侍女扮成將棋棋子，進行將棋娛樂賽。後來，人們效仿此舉，「真人將棋」比賽便由此而生。比賽會場位於天童市區東南部舞鶴山山頂（海拔242.1公尺）的天童公園，賽時正值櫻花季，2000棵櫻花競相開放，美不勝收。
將棋對局並非一上來就開始的。開場後，頂盔披甲的戰國武將扮演者們分成東西二軍，持日本刀對峙。伴隨著激昂的鼓聲，他們展開激烈逼真的搏鬥，由於實在難分勝負，最終約定用將棋一決勝負，對弈由此拉開帷幕。在一個豎向16.87公尺、橫向14.17公尺的巨大將棋盤上，披甲戴盔或身著和服的「真人棋子」展開激烈對弈，這番場景，使人感覺仿佛置身戰國時代。
「真人將棋」比賽為期兩天，首日是女子職業棋手，次日是男子職業棋手，他們身著武士的正裝，指揮棋子展開對弈。比賽規則與平時下棋相同，不過有個不成文的規矩，即每個棋子都必須至少移動一次。「真人棋子」分為披甲戴盔的「武士棋子」和身著和服的「侍女棋子」，他們都是由一般民眾扮演的，只需年滿16歲即有資格報名參演。山頂上還會臨時搭出售貨攤點，據說每年都有5萬多人前來觀賽，場面熱鬧非凡。
美酒鮮果不能錯過
除了將棋棋子外，天童市還有許多知名特產，特別是山形的水果一定不可錯過。山形自稱「水果王國」，種類豐富、產量很高。日本酒的釀酒匠通常在夏季從事稻米種植，冬季從事釀酒工作，而天童市的大部分釀酒匠還經營果園。
有紅色寶石美稱的櫻桃產量，山形縣占了全日本的7成，法蘭西梨產量也是全國第一。這裡水果種類非常豐富，既有桃子、葡萄、蘋果，也種植西瓜、哈密瓜等。春夏秋季，遊客們可以在觀光果園體驗採摘，還能在果園咖啡館享用新鮮水果製作的甜點。
對於好酒者來說，使用當地葡萄釀造的葡萄酒和溫和清爽的山形日本酒值得一品。山形是首個獲得日本酒GI（Geographical Indication）地理標誌認證的縣，山形日本酒的品質及地域特色獲得日本官方認可，其美味的秘訣在於顯著的早晚溫差、鮮明的四季、清澈的融雪水和清新的空氣。
產品行銷超過25個國家的出羽櫻酒造株式會社的釀酒廠就位於天童市。在其隔壁的「出羽櫻美術館」，建於上世紀初的木瓦古宅的正房和榻榻米倉庫中，展示著出該公司第三代仲野清次郎收藏的陶瓷器及工藝品。而對藝術愛好者來說，在「廣重美術館」以及「天童市美術館」可以欣賞到江戶時代後期浮世繪畫家歌川廣重（原名安藤廣重）的《天童廣重》系列作品，值得一去。
人氣鐵路便當 「DOMANNAKA牛肉飯」
天童市的溫泉街距離山形機場僅10分鐘車程，距離新幹線車站也只需步行15分鐘，交通十分方便。在天童高原，能盡享滑雪、滑板等冬季娛樂項目。運動過後，可以去溫泉街或天童市內的免費足浴、飲泉處（指飲用溫泉的地方——譯註）、手浴處等地放鬆、療愈身心。
買好回程車票後，可以在車站購買當地特色便當「DOMANNAKA牛肉飯」（含稅1250日圓）、毛豆泥麻薯。煮得鬆軟可口的山形米「DOMANNAKA」上，蓋滿了米澤牛牛肉薄片和肉沫，色香味俱全，在鐵路便當大賽中屢屢獲得好名次。毛豆泥麻薯是由煮熟的毛豆打成泥後製作而成的點心，甜度適中，味道柔和，很有東北特色。如今從東京前往天童市的交通已經大大改善，如果你想追隨季節來個輕鬆小旅行，那麼這裡無疑是個值得推薦的好去處。
標題圖片：真人將棋（天童市觀光物產協會）
山形樱桃 tanakawho
毛豆泥麻薯 chandni
撰文：nippon.com編輯部