不斷進化的日本酒：日本酒與菜餚的誘人搭配，突顯魅力

法國菜和日本酒相輔相成

位於東京阿佐谷的日本酒餐吧「MiwaMiya」是一家由夫妻二人經營的小店，丈夫宮本重晴負責招待客人，妻子美和擔當主廚。這家酒吧2010年開業時宮本重晴正值而立之年，當時用葡萄酒杯為客人斟日本酒的形式還非常罕見，宮本在紐約的餐廳裡看到葡萄酒杯不僅可以用來喝葡萄酒，還可以喝日本酒，由此受到啟發。宮本表示：「我們考慮的是，要想讓客人嗅聞酒香，用葡萄酒杯是最合適不過的了。」



菜單上都是在法國小酒館和歐洲酒吧可以品嘗到的肉醬、醃泡涼菜、香煎魚肉（油燜）、油封肉等單品菜餚。依照季節調整酒單內容，常備40種日本酒，單杯售價。酒器從各種形狀的玻璃杯到小酒盅，共有8種，宮本根據客人點的菜餚、酒類和客人的要求來選擇。這家酒吧非常受歡迎，在此可以盡情享受奧妙無窮的日本酒的世界。

為什麼法式家庭菜小餐廳提供的不是葡萄酒，而是日本酒呢？

「我們夫妻喜歡法國菜，常去法式餐廳用餐，吃著吃著想搭配日本酒一起品嘗的菜就多起來了」，宮本介紹說，「這可能是因為奶油和油脂的用量減少，清淡的法國菜增加的緣故吧。日本酒原本就可以跟多種味道融為一體，包容性很強。另外，最近檸檬酸和蘋果酸之類帶有清爽酸味的日本酒上市，而且現在可以透過物流的低溫管理來防止酸化導致酒的品質下降，越來越多的日本酒可以品嘗到清新爽口的酸味，所以也就能搭配肉類和油烹類的菜餚了。我和妻子以前都在餐飲店工作，我們就想乾脆挑戰一下沒有任何人嘗試的新領域，所以就決定開了這家店。」





宮本介紹說，日本酒的顏色都近乎透明，外觀上看不出彼此有多大差別，但實際上不同酒品的特點卻十分鮮明。「主要原料都是稻米，香氣卻各不相同，有的散發出水果或鮮花般的香氣，有的令人聯想到調味料、香草、牛奶或堅果的香氣。口味有輕盈型、厚重型，中等型，有令人聯想起白葡萄酒的酸味型，還有像果汁一樣的酸甜型。含在口腔裡有輕盈感、滑順感和氣泡感等觸感，真是種類繁多。」日本酒種類豐富，既可以單獨品味，又可以與菜餚搭配作為佐餐酒，飲用方法非常靈活。

宮本介紹說：「日本酒可以發掘出菜餚的滋味和香氣，突出菜餚的美味，醃製魚腥之類的負面因素，而且還有連接食材之間的銜接作用。」菜餚和酒搭配的基本原則是將具有相似特點的兩者搭配在一起，譬如，各自具有的香氣和味道、舌尖上的感觸、濃度和強弱等。宮本說，這樣搭配總是不會錯的，不過他又補充道：「也可以加一杯味道和香氣不同的酒作為點綴，把它當作是菜餚的最後一道調味。」