銀山溫泉：五百年古溫泉，大正風情猶存
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- 古色古香的溫泉小鎮，木製多層建築鱗次櫛比
- 在老旅館享受奢華一刻
- 輕鬆享受足浴和隨來隨泡的溫泉
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傍水而立的木結構多層建築
在山形縣尾花澤市，有一座在江戶時代初期盛極一時的大型銀礦山「延澤銀山」。 擁有約500年歷史的「銀山溫泉」就是由那裡的礦工發現的。後來，隨著銀礦山衰竭，這座溫泉小鎮也一度荒廢。但到了大正、昭和年代，溫泉小鎮繁華再現，銀山川兩岸相繼建起了木製的多層旅館。
石板小道和煤氣燈，催生懷舊之情
銀山溫泉的魅力之一，在於旅館打造出的傳統街景。走在石板小道上，隨處鑲嵌的五顏六色的瓷磚令人賞心悅目。小鎮還有出租傳統女士和男士和服的店鋪，換裝後在街上散步，可以體驗到大正時代的浪漫氣氛。
白天的小鎮悠閒安靜，日暮後也別具風情。橋邊的煤氣燈點亮，街道充滿了濃濃的懷舊氣氛。另外，大雪地帶所特有的雪景，也格外動人而美麗。
能登屋旅館
是銀山溫泉的象徵，是在4層建有望樓的能登屋旅館。這間旅館創業於1892（明治25）年，主樓建於1921（大正10）年，現在是日本的國家認證有形文化遺產。
該建築不僅古樸典雅，柱子、防雨窗套等處的精美「鏝繪」也值得一看。所謂鏝繪，是泥瓦匠用灰泥製作的浮雕，這在能登屋旅館以外的銀山溫泉的其他建築上也能看到，從中你可以感受到一種工匠精神。
旅館內部，充滿著溫馨，頗有韻味。經年累月精心擦拭的走廊地板和樓梯扶手呈現出蜜色光澤，這是一種在悠久的歷史中得以形成的美。客房建築分為建於大正年代的主樓和現代風格的配樓。所有客房都是寬敞的日式房間，住客可以在此度過一段悠閒舒適的時光。
除男浴池和女浴池外，能登屋旅館還有可以眺望位於溫泉小鎮深處的「白銀瀑布」的觀景露天浴場、可以包場的洞窟浴場等。該旅館的溫泉不接待當日往返的洗浴遊客，僅限留宿客人使用。據說，銀山溫泉的熱水對緩解傷口疼痛和神經痛等症狀有效，可以讓你從身體深部暖和起來。
【DATA】
- 地址：山形縣尾花澤市銀山新畑446
- 交通：從JR大石田站乘坐前往銀山溫泉的「花笠巴士」，在終點站下車，步行8分鐘
- 電話：0237-28-2327
設計新穎的「公共浴池白金湯」
走過溫泉小鎮入口處的白金橋，朝左前進幾步，就能看見外觀摩登的「公共浴池白金湯」。這座建築的黑色縱橫格子木板外牆令人印象深刻。它是由2020年東京奧運帕運主會場新國立競技場的設計師隈研吾設計的。外觀與復古的溫泉小鎮氛圍融為一體，這一新穎的設計非常值得一看，另外，內部的浴池也是三角形，別具一格。在參觀建築的同時，你還可在此輕鬆享受散發著淡淡的硫磺香氣的熱氣騰騰溫泉。
【DATA】
- 地址：山形縣尾花澤市銀山新畑433
- 交通：從JR大石田站乘坐前往銀山溫泉的「花笠巴士」，在終點站下車，步行5分鐘
- 電話：0237-28-3933（銀山溫泉觀光諮詢處）
- 營業時間：8:00-16：30（17:00閉館）
- 休息日：全年無休（1月至3月，不定期休息）
- 洗浴費：500日圓
●周邊資訊
野川豆腐屋
在溫泉小鎮散步時，推薦你品嘗一下百年老店「野川豆腐屋」的「立食豆腐」。這是一款可以嘗到大豆濃郁甜味的健康佳餚，和略帶甜味的醬油十分般配。「立食油炸豆腐」外脆內軟，令人欲罷不能。這兩款小吃都適合邊走邊吃,不少人還會一邊泡足浴，一邊享用。這些小吃有時很快就會售罄，建議大家提早去購買。
【DATA】
- 地址：山形縣尾花澤市銀山新畑427
- 交通：從JR大石田站乘坐前往銀山溫泉的「花笠巴士」，在終點站下車，步行3分鐘
- 電話：0237-28-2494
- 營業時間：上午7點至售完
- 休息日：不定期休息
採訪、撰文：SHOE PRESs
標題圖片：煤氣燈燈光籠罩中的冬季銀山溫泉（尾花澤市商工觀光科）