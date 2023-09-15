銀山溫泉：五百年古溫泉，大正風情猶存

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傍水而立的木結構多層建築 在山形縣尾花澤市，有一座在江戶時代初期盛極一時的大型銀礦山「延澤銀山」。 擁有約500年歷史的「銀山溫泉」就是由那裡的礦工發現的。後來，隨著銀礦山衰竭，這座溫泉小鎮也一度荒廢。但到了大正、昭和年代，溫泉小鎮繁華再現，銀山川兩岸相繼建起了木製的多層旅館。

白雪皚皚的溫泉小鎮別有韻味（尾花澤市商工觀光科） 石板小道和煤氣燈，催生懷舊之情 銀山溫泉的魅力之一，在於旅館打造出的傳統街景。走在石板小道上，隨處鑲嵌的五顏六色的瓷磚令人賞心悅目。小鎮還有出租傳統女士和男士和服的店鋪，換裝後在街上散步，可以體驗到大正時代的浪漫氣氛。 白天的小鎮悠閒安靜，日暮後也別具風情。橋邊的煤氣燈點亮，街道充滿了濃濃的懷舊氣氛。另外，大雪地帶所特有的雪景，也格外動人而美麗。

可輕鬆享受足浴的「和樂足湯」（SHOE PRESs）

能登屋旅館

「鏝繪」上刻有延澤銀山發現和開拓人木戶佐左衛門的名字（SHOE PRESs） 是銀山溫泉的象徵，是在4層建有望樓的能登屋旅館。這間旅館創業於1892（明治25）年，主樓建於1921（大正10）年，現在是日本的國家認證有形文化遺產。 該建築不僅古樸典雅，柱子、防雨窗套等處的精美「鏝繪」也值得一看。所謂鏝繪，是泥瓦匠用灰泥製作的浮雕，這在能登屋旅館以外的銀山溫泉的其他建築上也能看到，從中你可以感受到一種工匠精神。

能登屋旅館的純日式客房（SHOE PRESs） 旅館內部，充滿著溫馨，頗有韻味。經年累月精心擦拭的走廊地板和樓梯扶手呈現出蜜色光澤，這是一種在悠久的歷史中得以形成的美。客房建築分為建於大正年代的主樓和現代風格的配樓。所有客房都是寬敞的日式房間，住客可以在此度過一段悠閒舒適的時光。

能登屋旅館的源泉放流式溫泉（SHOE PRESs） 除男浴池和女浴池外，能登屋旅館還有可以眺望位於溫泉小鎮深處的「白銀瀑布」的觀景露天浴場、可以包場的洞窟浴場等。該旅館的溫泉不接待當日往返的洗浴遊客，僅限留宿客人使用。據說，銀山溫泉的熱水對緩解傷口疼痛和神經痛等症狀有效，可以讓你從身體深部暖和起來。 【DATA】 地址：山形縣尾花澤市銀山新畑446

交通：從JR大石田站乘坐前往銀山溫泉的「花笠巴士」，在終點站下車，步行8分鐘

電話：0237-28-2327