衛生紙，未免太多了吧！──日本的洗手間（4）
Guideto Japan生活
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
一大堆衛生紙帶來生意興隆
衛生紙是廁所內必不可少的物品之一。日本的環境可以說是比較好的，衛生紙幾乎不會堵塞下水道，全國的廁所都可以放心把衛生紙沖進馬桶。飯店就不必說了，車站、百貨公司和飲食店等場所的公共廁所內一般也都提供衛生紙，所以即使沒有隨身攜帶紙巾，也不會在如廁時陷入窘境。有些地方會安裝兩個廁紙筒，替換用的衛生紙也隨意堆在廁所的一角。
可能是日本人生性太過認真的緣故，為了源源不斷地提供衛生紙，我們甚至能看到一些餐飲店在廁所裡堆放過量的衛生紙。一個極端的例子就是京都市左京區的居酒屋「桃次郎今出川通百萬遍店」的洗手間。
女士間裡，馬桶對面一整面牆上排列著80卷衛生紙。男士間是在兩邊的牆壁上密密麻麻地擺滿衛生紙。所有衛生紙卷的頭部都整齊地疊成了三角形。無論在男女間，都不會遭遇衛生紙用完的尷尬，按說人們應該可以放心如廁了，可是衛生紙太多也會給人帶來壓迫感，反倒讓人感覺心神不定。
問了店裡的工作人員才知道，原來是訂購時的輸入錯誤導致店裡收到了一大堆衛生紙。既然如此，「不如全都裝上，不也很有趣？」於是就都裝在牆上了，結果顧客反映很好，越來越多的顧客為了看一眼牆上的衛生紙而來店裡就餐。
有關衛生紙的複雜心理
就像「桃次郎」的洗手間那樣，在日本經常能看到把衛生紙頭部疊成三角形的情況。
這種做法雖然在國外的飯店或高檔餐廳也很常見，但很少有哪個國家能像日本這樣滲透到辦公場所和普通家庭。訪日遊客似乎也將其視為「日本待客之道的體現」。不過近年來，日本國內也開始有人提出質疑，擔心在某些情況下有不衛生之嫌。
據說飯店行業之所以將衛生紙頭部疊成三角形，一是要服務於顧客，二是告訴客人已經清掃完畢。那麼，如果疊三角的不是清潔人員，而是上一個使用廁所的人，大家又會作何感想呢？即便你是為下一個使用者著想而去疊的，大概也會有人心裡不舒服：「您上完後手都沒洗，就別多此一舉了吧。」
去年，醫院洗手間裡張貼了注意事項：「請不要把衛生紙疊成三角形」，此舉在網上引發熱議。之所以張貼這樣的注意事項，當然是因為擔心有細菌感染的風險。因此，待客之道也要分時間和場合。
我個人最近注意到這樣一種衛生紙，是連鎖藥妝店「松本清」今年春天開始銷售的。
衛生紙雖然是必需品，但也有人覺得「提一大袋衛生紙回家有些難為情」。設計師腦洞大開，將這種負面情緒轉變成「秀出個性的樂趣」，於是就有了「音響」和「購物袋」的設計。
這款產品不僅在日本國內成了話題，還獲得了德國的「iF設計獎」和英國創意大獎「D&AD獎」。我個人一直在努力，希望消除洗手間這個空間在人們頭腦中的消極印象，賦予其積極意義，或許這種想法是世界共通的吧。
採訪、撰文、拍攝：Maritomo