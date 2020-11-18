衛生紙，未免太多了吧！──日本的洗手間（4）

一大堆衛生紙帶來生意興隆

衛生紙是廁所內必不可少的物品之一。日本的環境可以說是比較好的，衛生紙幾乎不會堵塞下水道，全國的廁所都可以放心把衛生紙沖進馬桶。飯店就不必說了，車站、百貨公司和飲食店等場所的公共廁所內一般也都提供衛生紙，所以即使沒有隨身攜帶紙巾，也不會在如廁時陷入窘境。有些地方會安裝兩個廁紙筒，替換用的衛生紙也隨意堆在廁所的一角。





可能是日本人生性太過認真的緣故，為了源源不斷地提供衛生紙，我們甚至能看到一些餐飲店在廁所裡堆放過量的衛生紙。一個極端的例子就是京都市左京區的居酒屋「桃次郎今出川通百萬遍店」的洗手間。

女士間裡，馬桶對面一整面牆上排列著80卷衛生紙。男士間是在兩邊的牆壁上密密麻麻地擺滿衛生紙。所有衛生紙卷的頭部都整齊地疊成了三角形。無論在男女間，都不會遭遇衛生紙用完的尷尬，按說人們應該可以放心如廁了，可是衛生紙太多也會給人帶來壓迫感，反倒讓人感覺心神不定。





問了店裡的工作人員才知道，原來是訂購時的輸入錯誤導致店裡收到了一大堆衛生紙。既然如此，「不如全都裝上，不也很有趣？」於是就都裝在牆上了，結果顧客反映很好，越來越多的顧客為了看一眼牆上的衛生紙而來店裡就餐。