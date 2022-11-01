壯麗的中尊寺再現了極樂世界：世界遺產岩手平泉
Guideto Japan文化 觀光旅遊 歷史
- 以淨土思想為基礎的罕見中世城市
- 建築瑰寶金色堂，令人追憶金光閃耀的古都風采
- 收藏了3000件寶物的讚衡藏也不容錯過
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構築平泉黃金文化的奧州藤原3代人
11世紀末，奧州藤原氏第1代家督藤原清衡修建了平泉。清衡經歷了殘酷的戰爭，出於為亡者安魂與實現和平的願望，他決定在人世間建造一個極樂世界。
穩定繁榮的平泉黃金文化歷經清衡、基衡及秀衡祖孫三代，延續了百年。後因開創鎌倉幕府的源賴朝征伐奧州而毀於戰火，但很多基於淨土思想修建的庭院和金光閃閃的塔堂依然保存至今。
中尊寺是世界遺產平泉的代表寺院，藤原清衡為了不分敵我祭奠所有亡靈，歷時20年歲月建造而成。參拜道「月見坂」兩側聳立著樹齡3、400年的杉樹，沿坡而上，途中會路過一處瞭望臺，可俯瞰整個平泉街景。再往上走，沿途分佈著古老的建築。有1909年重建的大殿，有現在每年8月仍有能樂上演的白山神社能舞臺，還有據傳使用了平安時代（794-1185年）的古建材並於鐮倉時代（1185-1333年）重建的藏經閣。
金光閃閃的金色堂是平泉的至寶
中尊寺內彰顯絕對存在感的，是從創建初期起唯一保留至今的建築金色堂。大殿的屋頂結構為「寶形造」，殿內外貼滿金箔。裡面安放著清衡、基衡、秀衡及第4代泰衡的遺骨。用大漆、象牙、螺鈿工藝等施以精巧裝飾，領地內出產的砂金和良駒帶來的巨大財富孕育出的平泉文化，其神髓在這裡一覽無餘。如今又在外面建造了一個鋼筋水泥結構的覆堂，將金色堂納於其中，免受風雨侵蝕。
金色堂對面的寶物館讚衡藏也不容錯過。這裡收藏了中尊寺流傳下來的3000多件國寶和重要文化遺產。以往大殿供奉的主佛阿彌陀如來像，以及同樣製作於平安時代的兩尊丈六佛都可在此參拜。另外，手抄經文和佛經畫也值得一看，從中可以感受到奧州藤原氏留下的佛教美術作品極高的藝術性。
【DATA】
- 地址：岩手縣平泉町平泉衣關202
- 交通：從JR平泉站乘岩手縣交通巴士，永旺前澤店方向到中尊寺站下車即到
- TEL：0191-46-2211
- 營業時間：8:30-17:00（11月4日-2月末到16:30）
- 休息日：無休
- 門票：金色堂、讚衡藏，成人800日圓，高中生500日圓，國中生300日圓，小學生200日圓
- 多語種：<網站主頁>英文／中文（簡體和繁體）／韓文／法文。<宣傳冊>英文／中文（簡體和繁體）／韓文／法文／俄文／西班牙文／德文／義大利文／葡萄牙文／泰文。<設施內導覽文字>英文，部分導覽有中文（繁體字）和韓文。<語音導覽>英文／中文／韓文／法文／西班牙文／德文
周邊資訊
茶室松壽庵
中尊寺內的大殿旁有一間幽靜的茶室，名為「松壽庵」。茶室風格素樸，卻提供了一處寧靜的小憩場所。無論您是登上陡峭的月見坂後氣喘吁吁，還是剛剛做完參拜，都可以到這裡歇歇腳，悠閒地品一碗抹茶，嘗一塊糕點，享受片刻悠閒時光。
【DATA】
- 地址：岩手縣西磐井郡平泉町平泉衣關202
- 交通：從JR平泉站乘岩手縣交通巴士，永旺前澤店方向到中尊寺站下車即到
- TEL：0191-46-2211（中尊寺）
- 營業時間：9:30-16:00（11月4日-2月到15:30）
- 休息日：無定休
- 費用：1000日圓（含抹茶和點心）
- 多語種：官網首頁 英文／中文（簡體和繁體）／韓文／法文
採訪、撰稿、攝影：Shoe Press
標題圖片：內外都貼滿金箔的金色堂（中尊寺提供）