壯麗的中尊寺再現了極樂世界：世界遺產岩手平泉

構築平泉黃金文化的奧州藤原3代人

11世紀末，奧州藤原氏第1代家督藤原清衡修建了平泉。清衡經歷了殘酷的戰爭，出於為亡者安魂與實現和平的願望，他決定在人世間建造一個極樂世界。

穩定繁榮的平泉黃金文化歷經清衡、基衡及秀衡祖孫三代，延續了百年。後因開創鎌倉幕府的源賴朝征伐奧州而毀於戰火，但很多基於淨土思想修建的庭院和金光閃閃的塔堂依然保存至今。



世界遺產無量光院和金雞山舊景復原圖（平泉町教育委員會提供）



毛越寺收藏的藤原三代畫像（毛越寺提供）

中尊寺是世界遺產平泉的代表寺院，藤原清衡為了不分敵我祭奠所有亡靈，歷時20年歲月建造而成。參拜道「月見坂」兩側聳立著樹齡3、400年的杉樹，沿坡而上，途中會路過一處瞭望臺，可俯瞰整個平泉街景。再往上走，沿途分佈著古老的建築。有1909年重建的大殿，有現在每年8月仍有能樂上演的白山神社能舞臺，還有據傳使用了平安時代（794-1185年）的古建材並於鐮倉時代（1185-1333年）重建的藏經閣。



蜿蜒560公尺的月見坂