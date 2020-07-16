日本最大級的繩文時代遺跡群「三内丸山遺跡」：青森歷史・文化巡禮（3）

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三内丸山遺跡



復原完成的傳統「茅葺」竪穴式住居（PIXTA）

位於東北青森縣西南部，日本古老繩文時代前期至中期(約5500年前～4000年前)的大遺跡。它的存在早在江戶時代就廣為人知，在1992年開始挖掘調查下，發現大規模的的聚落遺跡。多數為竪穴住居遺跡、盛土、掘立柱的建築物遺跡、大人及小孩的墓葬等其他物品外，還出土為數眾多的土器及石器、裝備用品、骨角器等相當貴重的歷史物品。

青森縣有鑒於該遺跡保存的重要性，在1994年指定為縣內遺跡、2000年則被國家指定為國家特別史跡。隨後當局復原高約15公尺的大型掘立柱建築物與長約32公尺、寬約9.8公尺的大型堅穴建築物等樣貌，方便遊客回顧過去的生活。

三内丸山遺跡的入口設施「繩文時遊館」、則展示了500多項重要文化財，包含總數約1700項的出土遺物的「三內博物館」及體驗角落、餐廳等設施。

交通方式

在JR青森駅前搭乘青森市營巴士（公車）前往「駕駛執照中心」，路程約30分。

編輯協助：青森縣觀光情報網站「aptinet 」

（標題圖片： 復原完成的傳統大型掘立柱建築物與大型竪穴住居）