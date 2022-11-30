富山縣的自然景觀（1）黑部水壩，日本最高的水壩

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黑部水壩



從大汝山眺望黑部湖

日本最大的拱形壩黑部水壩，建於黑部川最上游，堰堤高186公尺，總貯水量達2億立方公尺，其規模不僅為日本最大，在全世界上也屈指可數。黑部水壩是日本關西電力公司的水力發電用水壩，為位於水壩下游的「黑部川第四發電廠」送水，因此該水壩也被人們親切地稱為「黑四」。

黑部水壩的建設始於1956年，但施工過程中遭遇地下水和沙土外流等諸多困難，工程一度擱淺。最終歷時7年，黑部水壩於1963年建設完成，總工程費513億日圓，先後動用了1000萬人次參與建設，因其巨大的規模和曾造成多人死亡的嚴酷的作業環境，而被稱為「世紀大工程」。

6月26日到10月15日是黑部水壩「觀光放水」期。每秒約有10至15噸水從大壩壁面噴湧而下，蔚為壯觀，在瞭望臺、露臺、堰堤通道等地方，可以從不同角度觀賞到這個動人心魄的景象（有時會因天氣原因取消）。

交通

從扇澤站乘坐無軌電車（公車），約16分鐘到達。

編輯協助

富山縣觀光 交通 地域振興局 觀光振興室

公益社團法人 富山觀光推進機構

富山縣旅遊官方網站： 富山觀光指南 「黑部水壩」介紹頁

標題圖片：觀光放水中的黑部水壩