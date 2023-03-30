佐賀縣的自然和景點（4）筑後川昇開橋，大河上的浪漫步行道

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筑後川昇開橋



暮色中的筑後川昇開橋

筑後川昇開橋是佐賀市諸富町的標誌性建築，橫跨於九州第一大河筑後川之上，是世界上不多見的可移動昇降橋。該橋全長507公尺，中部有兩座高30公尺的鐵塔，鐵塔中間的可移動橋面能像電梯一樣昇降，最高可昇至23公尺處，以便橋下的船隻能夠自由順暢地航行。

筑後川昇開橋最初是作為原國有鐵路佐賀線的鐵路橋而於1935年建造的。1987年，佐賀線撤銷，該橋作為鐵路橋的使命也隨之終結。但在1996年，昇開橋「搖身一變」，作為步行道而再度煥發生機。可移動橋面目前每天下降8次，將佐賀市諸富町和對岸的福岡縣大川市連接到一起。

白天，這裡是悠閒散步的好去處；夜晚，它又成為了浪漫的約會聖地。即便是可移動橋面沒有下降時，步行道也依然對公眾開放，你可以一直走到中央的鐵塔附近。2003年，筑後川昇開橋被列為日本的國家重要文化財產。

交通

從JR長崎本線「佐賀站」出發，打車約20分鐘到達

編輯協助

一般社團法人 佐賀縣觀光聯盟

佐賀縣旅遊資訊門戶網站： 元氣佐賀 介紹「筑後川昇開橋」的網頁

標題圖片：國家重要文化財產「筑後川昇開橋」