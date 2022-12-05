富山縣的自然景觀（4）Mikuriga池，北阿爾卑斯山上最美的火山湖

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Mikuriga池



晚秋時節的Mikuriga池

室堂平是一片高原地區，在這裡，立山的三座主要山峰——雄山、大汝山、富士之折立近在咫尺，巍峨雄壯。火山湖「Mikuriga池」是室堂平最具代表性的風景，海拔2405公尺，面積約3萬平方公尺，水深15公尺，周長631公尺，是大約1萬年前因火山噴發而形成的。

每年直到6月，湖面都被皚皚白雪覆蓋，但7月到10月間，冰雪消融，湛藍的湖面上映照出立山的雄姿。這裡的高山植物種類豐富，周邊的偃松林中棲息著日本天然紀念物——岩雷鳥，若是運氣好，說不定還能遇到它們呢！

交通

從立山黑部阿爾卑斯山嶽遊覽路線「室堂總站」步行約10分到達

編輯協助

富山縣觀光 交通 地域振興局 觀光振興室

公益社團法人 富山觀光推進機構

富山縣旅遊官方網站： 富山觀光指南 「Mikuriga池」介紹頁

標題圖片：位於海拔2405之處，被3000公尺級群山環繞的Mikuriga池